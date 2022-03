Quan ja havien aconseguit persuadir la majoria de la població que els efectes econòmics produïts per la pandèmia s’anaven a esvair després de la miraculosa gripalització de la sisena onada i de l’arribada dels fons europeus, doncs, res de res. Sense haver començat a alçar cap, de sobte, una nova garrotada, amb conseqüències molt més letals per a les butxaques de la majoria. La que diuen que ens espera con a seqüela del conflicte armat a Ucraïna és, sense cap tipus de figura retòrica, per a posar-se a tremolar.

Plou sobre mullat i aquesta vegada el pronòstic augura unes inundacions espantoses sobre les finances mundials, però com és habitual el mal de les rates, el fan uns i el paguen altres. I en aquest cas, ni la mateixa arca de Noé europea ens salvarà. Mentre els polítics tracten de minimitzar la batacada que guaita per l’horitzó, un grapat d’especialistes ens notifiquen que el col·lapse econòmic és a tocar. I el primer avís és l’augment actual dels preus dels combustibles fòssils, que portarà un encariment generalitzat de tota classe de productes bàsics. L’efecte dòmino sobre el transport, la mobilitat, la indústria, l’agricultura, l’alimentació... repercutirà plenament contra les economies domèstiques, com ja comença a passar.

Però aquest advertiment sobre l’augment dels costos del gas i del petroli no és, ni s’espera, que siga conjuntural. És tracta d’un problema estructural, molt més difícil de solucionar. Quan s’acabe la conflagració militar a Europa, seguirem tenint-lo, perquè l’escassedat de l’or negre i del gas és una realitat indiscutible. Segons l’Agència Internacional d’Energia, el pic de petroli ja el vam tocar fa vint anys, és a dir, que vam assolir-ne el moment de màxima extracció, després del qual la producció inicia un decreixement terminal. I aquest procés és cada vegada més difícil, més car i més contaminant.

En tot aquest temps, l’estat espanyol s’ha quedat l’últim de la classe en posar les bases per a una suficiència energètica renovable respectuosa amb el medi ambient. Fins i tot, governs com el de Rajoy castigaren l’autoproducció fotovoltaica amb una penalització bestial, mentre que Alemanya, amb unes condicions climàtiques menys avantatjoses té una producció solar 5 vegades superior a l’espanyola, cosa que demostra que la nostra transició ecològica és de fireta. Arribem massa tard per a poder afrontar els reptes que se’ns presenten.

I per acabar-ho d’enverinar, el Banc Central Europeu ha anunciat que deixarà de comprar deute dels estats a partir de l’estiu. Un factor que aportarà una poalada més per a seguir vessant el got d’una crisi econòmica que esdevé crònica. Ja sabem com funciona tot això. Recordeu quan la prima de risc estava desbocada? Doncs, els presagis són encara més amoïnants!

Davant d’aquest nefast panorama i de la fefaent realitat del canvi climàtic, no hi ha altra solució que l’eliminació total de les fonts d’energia contaminants finites i canviar radicalment de paradigma. Prioritzar-ne la democratització i la descentralització per garantir una sobirania energètica, alimentària i industrial. Si les administracions espanyoles hagueren dedicat a les renovables, a les relocalitzacions i a les polítiques de proximitat la meitat de les subvencions regalades a les màfies dels combustibles fòssils els darrers anys, un altre gall ens cantaria!