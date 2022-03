Corren ríos de euforia tras la designación de Sagunto por la firma alemana Volkswagen al objeto de construir una fábrica de baterías para automóviles eléctricos. Es el futuro, dicen. Y a ese espíritu nos encomendamos los valencianos, entre los que incluimos, claro está, a los saguntinos, tanto los del Puerto como los de la antigua Saguntum romana, que también fue previamente una Zazintho griega.

De ese sentimiento casi ancestral por verse tocado por la fortuna extranjera ya legó en su día nuestro Luis García Berlanga una memorable película, Bienvenido mister Marshall (1953), que no muchos años después se hizo realidad en Almussafes, cuando Henry Ford II fue casi llevado a hombros por la villa de la Ribera al anunciar la construcción de una planta industrial de Ford allí mismo (1974), junto a la autopista del Mediterráneo.

En realidad, los ingenieros norteamericanos habían elegido los campos de naranjos de Almussafes en 1970, y la principal razón para su preferencia era, precisamente, su cercanía a Sagunto, al acero que producían entonces los Altos Hornos saguntinos. Justo en 1976 salía manufacturado el primer Ford Fiesta español y se inauguraba también el tramo de la A7 entre Silla y Xeresa, cuyo túnel hacia las playas del sur todavía tardaría una década en concluirse, más o menos cuando los citados Altos Hornos cesaron su actividad.

Sagunto siempre en la clave industrial valenciana. No por su historia de pueblo resistente frente a las tropas de elefantes que comandaba Aníbal el cartaginés, protagonista de una novela de Blasco Ibáñez. «Al caminar por los senderos de la huerta valenciana se ve siempre en el horizonte, por encima de las arboledas, una colina roja que es la estribación más avanzada de la sierra de Espadán, el último peldaño de las montañas que se abancalan en descenso hasta el mar. Sobre su cumbre, como amarillentas y sutiles pinceladas, se columbran los muros de un vasto castillo. Allí está Sagunto». El texto es del propio autor de Sónnica la cortesana.

Recordemos también que en las sierras de Teruel –Menera, Albarracín…– hubo explotaciones metalúrgicas desde tiempos protohistóricos, pero no sería hasta la llegada de la iniciativa y el capital vasco en torno al 1900 que no se desarrollaría el complejo industrial que dará pie a la explotación minera del hierro a gran escala y a la construcción de los 200 kilómetros del ferrocarril que transportaban el mineral hasta un pantalán del puerto más cercano, el de Sagunto. La compañía vasca fue dirigida durante años por el ingeniero Andoni Sarasola, quien no fue ajeno a la llegada de los Altos Hornos de Vizcaya a Sagunto para cerrar el círculo industrial virtuoso: la reducción de costes gracias a la complementariedad y la cercanía.

Visible y evocativa, la colina donde se encarama Sagunto frente al mar no es una casualidad histórica, el lugar donde le picó una serpiente a Zezintho. Sagunto es una rótula que une de modo natural el camino de la costa levantina (el Corredor Mediterráneo: la antigua Vía Augusta que conectaba la Galia y la Bética), con el trayecto hacia la cornisa cantábrica superando los enormes desniveles que llevan hasta Zaragoza –Caesar Augusta–. Sagunto es, pues, pura estrategia geográfica, un lugar privilegiado, un intercambiador modal fomentado por la naturaleza.

Con esos argumentos convocó en 2007 el joven emprendedor Carlos G. Triviño una serie de debates sobre las futuras infraestructuras valencianas en la Facultad de Historia. Triviño trabajaba entonces en la candidatura de Carmen Alborch y tuvo claro que el proyecto de ampliación del puerto de Valencia debía ubicarse en Sagunto y no frente a los merenderos del Paseo de Neptuno. Los allí presentes nos decantamos, todos, por Sagunto, incluso el representante de la Autoridad Portuaria, pero su conclusión diferida fue decepcionante: la ampliación de Valencia ya se había aprobado y no era cuestión de perder la oportunidad, mejor hacerla y de Sagunto ya se hablaría en un futuro.

Fue el propio González Triviño, ahora empresario de estudios estratégicos, el que en 2015 escribiría un reportaje premonitorio en el suplemento Posdata de este periódico sobre las gigafactorías, la alianza entre industria, cultura, porvenir y medio ambiente que estaba suponiendo un fenómeno como el de Tesla y su cristalización en una arquitectura fabril que optimizaba todos los recursos. Tres años después, más osado todavía, Triviño dibujó una gigafactoría en el parque industrial de Sagunto: caben hasta seis de las de Tesla en Nevada. Finalmente, parece que se hará realidad en 2026.