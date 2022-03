El sueño de un oasis

H e soñado que me despierto y nos han quitado el Mediterráneo y el sol. Los han reemplazado por un mar embravecido, una cubierta gris gélida y una lluvia persistente y serena. He soñado que me despierto y estaba en un sueño. Como van unas cuantas desgracias, tampoco me ha escandalizado. Una más. Llevábamos un mes sin una guerra o una pandemia, tenía que pasar. Y he pensado que tenía que ver con lo de la gigafactoría, el euromillones del motor. Mentalidad católica: si algo bueno pasa, prepárate para el reverso. Una mentalidad atada a lo providencial y menos al esfuerzo y sus resultados. Pero tras lo que puede parecer un premio llovido gratuitamente del cielo (de Berlín) hay trabajo, que nunca es seguro de resultados pero tranquiliza el alma, y una película de espías para tocar todas las teclas sin enfadar a nadie que pudiera abortar la operación. La política suele ser eso: elegir las piezas del teclado de forma que la melodía convenza al público o al menos lo amanse. Porque la gigafactoría ha caído además en el momento oportuno para Ximo Puig y su gobierno, con el don de alejarlos del eje de los problemas y el conflicto creciente que envuelve al Ejecutivo de España.

Han bastado unos días y el relato de que no se hacía nada mientras los precios se disparaban para que se articulara un descontento latente después de dos años de estados de alarma y miedo en el cuerpo. El mensaje que ha calado es el de unos gobernantes que no se atrevían con el imperio de las empresas energéticas mientras los precios de luz y gas se hacían insoportables para muchos. No es que el problema fuera sencillo, pero si la mejor solución es un bono extendido a las clases medias para surfear el momento es enviar a estas el mensaje de que empiezan a estar en el bando de los vulnerables, al borde del precipicio. Abono para el descontento social. En eso estamos. Por eso el anuncio de la gigafactoría ha tenido para el Botànic el don añadido de la oportunidad, alejar a la Comunitat Valenciana de las coordenadas de los problemas en un momento complicado. El oasis valenciano suma y sigue. Pero nada garantiza que sea eterno. Y en medio de la creciente tensión social, Sáhara. Innecesario. Lo peor ha sido el momento, responsabilidad (hasta donde se sabe) de Marruecos, que fue quien difundió el escrito del presidente del Gobierno español y tomó la delantera al marcar los tiempos. De nuevo el sabor de boca (amargo) de constante deuda con el vecino del sur, que a menudo parece el geopolíticamente poderoso en esta relación bilateral. O quizás también a ellos los han cambiado de lugar en el mapa en este sueño. Lo peor han sido el momento y las formas, más que la decisión. En esto soy un disidente de la izquierda (y la derecha). La causa está llena de romanticismo, pero cualquiera que ha estado en los campos de refugiados de Tinduf advierte que pensar en soluciones de máximos (independencia) después de 50 años atrancados en el olvido es un brindis hacia la nada. El pragmatismo suele tener mala prensa, pero parece más valiente (y efectivo) en estos momentos abrir puertas hacia soluciones intermedias entre las dos partes (Marruecos tendrá que hacer más cesiones en la autonomía para cerrar este episodio) que anclarnos en la bandera y la pancarta. Debe ser la edad, pero eso de ‘hasta la victoria siempre’, ‘patria o muerte’ y similares queda bien en camisetas y libros de autoayuda. La única victoria es el mejor acuerdo posible. Lo imposible es la nada. Sirve para Rusia. No valen aplastamientos ni la humana sed de venganza. Hay que anotar la responsabilidad del agresor, igual que cuando todo pase habrá que analizar los errores de Occidente antes de la invasión, pero conviene empezar a abrir de verdad puertas al entendimiento. Hay demasiada escalada y demasiados egos. Puede sonar cándido, pero llega un momento en los conflictos en los que se olvida a la gente corriente. Gente como Irina, que sigue enviando mensajes de voz, cada vez más desesperados. No han podido salir de la ciudad. Cuando se decidieron a emprender una aventura de cientos de kilómetros hasta la frontera con el sueño de España en el horizonte ya era tarde. Ya no había vías de escape. La ciudad está rodeada. Temen que los capturen y los lleven al otro lado como moneda vieja. Han consumido el cerdo que mataron. Hace unos días consiguieron algo de ayuda (cuatro muslos de pollo y unos panes) resisten entre lágrimas, no saben hasta cuándo y empiezan a dudar de para qué. Esto no es un sueño. El mensaje de voz es la realidad de una guerra. No hay oasis entre las bombas.