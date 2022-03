Tiempos para los momentos Macbeth

Alicia Giménez Bartlettf y Fernando Delgado, el viernes en la Llibreria Ramon Llull.

Nuestra relación con el mar continua fija-discontinua sin alcanzar la categoría de amante. Hay que elegir modelo, o Marsella o Niza. Los blasquistas somos más del famoso triángulo de la Costa Azul -Niza, Cannes y Saint-Tropez-, que integra Menton, la vila que don Vicent eligió para irse de vacaciones definitivas. Cerca de Mónaco, el deseo oculto de tantos, con aquel circuito del Grau del que nos hicieron creer que era más glamouroso que el de Montecarlo. Los más estrechos colaboradores de Bernie Ecclestone propusieron trasladar el cementerio del Grau porque no quedaba nada bien mezclar el rugir de los bólidos con las imágenes zenitales de los nichos. Ahí Berni topó con la iglesia, y la solución fue obviar el camposanto y envolverlo con lonas publicitarias, en un híbrido audiovisual entre una acción de Christo y un poema de Marinetti. Aunque el auténtico impulsor de nuestro momento Mónaco fue Ernesto Bertarelli, el magnate suizo que nos trajo la Copa del América. El dueño del Alinghi estaba tan entusiasmado con València que un día se vino arriba y desde la terraza del Veles e Vents les dijo a las autoridades que la ciudad sería la mejor sede del mundo de las regatas si suprimían esa línea de sucesión de grúas portuarias que tanto desentonaban con los superyates. Ese comentario fue la tumba de las expectativas del multimillonario, la otra sacrosanta congregación lo excomulgó.

Escoger.

Hay que decidir entre ampliar el Puerto o acoger más Copas del América. Las dos cosas no pueden ser. Hace falta un auténtico debate ciudadano, que hasta ahora se nos ha robado con esa falsa transparencia que se propaga sin rubor. Sin apriorismos, ni navieros, ni ecopopulistas, porque por el camino se nos han quedado una pandemia, el supercarguero Ever Given que colapsó Suez y ahora una guerra en Europa que altera el comercio marítimo mundial. Porque si la invasión de Ucrania se complica más con el apoyo de China a Rusia, y las consiguientes sanciones al régimen chino, ya me dirás cuantos megabuques entrarán al Mediterráneo. Esa controversia también deber servir para consensuar la salida del trazado urbano al mar, y aparcar esa improvisación virtual que hemos conocido de prolongación de la Alameda, donde empezó todo, con la Exposición Regional de 1909, creada precisamente para popularizar las nuevas vanguardias del siglo XX. El antiintelectualismo iconoclasta de la política urbanística botánica es decepcionante. Una alocada carrera que no llega a ninguna meta, pues igual de fracasado está el modelo socialdemócrata escandinavo que la nueva ruralidad del ecologismo urbanita. El creciente descontento también se ha llevado por delante el clásico consenso social, porque los autónomos, que cada vez son más, se han quedado fuera de la subvencionada economía improductiva.

Tragedia.

La experiencia de los clásicos se impone en tiempos trémulos. Les Arts estrena el jueves Macbeth, la primera incursión de Verdi en la dramaturgia de Shakespeare, donde se alerta de los efectos nefastos de la ambición política de los ególatras que buscan el poder a cualquier precio.