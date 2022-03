Ochenta años hace ya de la muerte de Miguel Hernández. Murió con sólo 31 años y estremece pensar el caudal de arte que su cuerpo joven se llevó a la tumba. Murió el 28 de marzo de 1942, a consecuencia de la tuberculosis derivada de su estancia en la cárcel de Alicante. Una dramática experiencia que alcanza a su obra poética.

Llegada la Guerra Civil, que Miguel vivió de cerca, solidario con sus compañeros, fiel a sus ideales republicanos, acude al frente de Teruel, cuando más difícil estaban las cosas, y surge, «Viento del pueblo», recitado por el propio Miguel en las trincheras, formando parte del llanto colectivo. Finalizada la guerra, llega el periodo desolador de la posguerra, «Cancionero y romancero de ausencias», «tristes guerras si no es de amor la empresa, tristes armas si no son las palabras, tristes hombres si no mueren de amores». Muere de amor, cantando, escribiendo, como había profetizado, poco antes de su muerte. Toma la palabra para mostrarnos el camino, falta nos hace escucharlo.

Había nacido en 1910, en Orihuela, el pueblo de Ramón Sijé, su fraternal amigo y primer mentor, de quien se distanció más tarde sin que ello fuera óbice para que, ante su muerte, en su hermosa «Elegía», le requiera: «volverás a mi huerta y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera…, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero». Nos dejó su primera obra culterana, subyugado por Góngora, en, «Perito de lunas», también el auto sacramental de inspiración calderoniana «Quién te ha visto y quién te ve», en su lucha, según Sijé, entre la influencia de los clásicos y la búsqueda de su propio estilo personal.

Superada la etapa anterior, Miguel crea «El silbo vulnerado» y «El rayo que no cesa». Más tarde, en «Otros poemas», escritos entre 1933 y 1936, muestra su admiración por Vicente Aleixandre y Pablo Neruda, a quienes dedica dos hermosas odas en verso libre, «Oda entre arena y piedra», a Aleixandre, «te recorre el océano los huesos, relampagueando perdurablemente», y «Oda entre sangre y vino», a Neruda, «alrededor de ti, Pablo, todo es chicharra, loca de frotarse, hasta callar de pronto hecha pedazos».

Poco antes de su muerte, Miguel, desde la cárcel, donde siente que solo la sombra le alumbra, dedica, su bellísima «Nanas de la cebolla» a su esposa Josefina Manresa, que alimentada con tan solo pan y cebolla, tiene apenas leche para amamantar a su hijo, recién nacido, pero cuya vida, dice, le hace libre, le pone alas, soledades le quita, cárcel le arranca. Su admirado Vicente Aleixandre, el premio Nobel, diría de Miguel ante su tumba: «Tú, el puro y verdadero, tú, el más real de todos, tú, el no desaparecido». Tristes guerras.