El insomnio me hace contemplar el espectáculo del reloj saltándose una hora porque sí. Lo observo en el móvil, sin mover un dedo, maravillado de estas convenciones que digerimos sin preguntarnos más. Antes había cierta participación en el engaño porque tenías que utilizar tus dedos para cambiar la hora del reloj. Ahora nos limitamos a contemplar. Es otro rasgo de estos tiempos: la pasividad ante un mundo que parece una película de Hollywood.

Los rusos, en su generalidad, han asumido la invasión de Ucrania como el reloj que cambia de hora. No son los culpables, es el malvado Putin y su régimen corrupto. Es verdad, pero pasado más de un mes de guerra sobrevenida, con sus preliminares largos de amenazas y bravuconadas, inquieta la responsabilidad de la población rusa en todo lo que pasa. O que no se ponga el foco sobre ella. Creo que, con el tiempo, pasará. Como ha pasado con la responsabilidad de la población alemana en el holocausto judío. Durante décadas ha sido un asunto tabú, el objetivo era reconstruir el país, su reputación de seriedad y solvencia y mirar atrás lo menos posible, a un pasado que repelía. Pero con el tiempo han ido apareciendo publicaciones preguntándose sobre el papel de los que no hablan, los que no actúan, los que se dejan llevar mientras un mandatario (elegido en las urnas) va cometiendo tropelías. Los que empiezan a beneficiarse en silencio de lo que pierde el vecino. Los que ganan la empresa o los muebles del judío de al lado, deportado con su familia no se sabe a dónde. O no se quiere saber. Culpables silenciosos.

No hay instantes gemelos en la Historia. No hay hostigamiento dentro de Rusia a una población ucraniana. La guerra la ven a distancia y tamizada, ven lo que el régimen quiere que se vea. Pero los rusos llevan tiempo conviviendo con un sistema democrático que reprime al que disiente, persigue e incluso envenena y mata a todo aquel que intenta levantar la voz contra el régimen. Y las mayorías (muy amplias) han continuado respaldando al líder. O absteniéndose de participar siempre que las dejaran tranquilas: a su vida y su bolsillo. Cansadas. El resorte ahora de la agresión vuelve a ser el viejo nacionalismo: la gran Rusia. Como la gran Alemania. Y la pregunta es cómo tantas décadas después el ser humano continúa dejándose seducir por estas ensoñaciones de una patria señalada, por qué le es más cómodo apartar la mirada.

Existe una tendencia natural a mirar y no actuar, a esperar que otros lo hagan. Pasó hace poco con el fotógrafo que murió congelado en una calle de París tras una caída. La realidad se ha vuelto además más confusa, lo que invita a la inacción. Los límites entre ficción y verdad se han desdibujado de tal manera que la primera reacción ante cualquier hecho es dudar: ¿está guionizado, es un fake? Y la realidad pasa tan veloz que enseguida hay otro impacto ante tus ojos mentirosos. Estábamos en la guerra y ahora el tema es el bofetón de Will Smith. En los Óscar casi no hubo guerra. O esta se transformó en algo de Hollywood: pelea entre estrellas, con brillo y lágrimas. Duelo bajo los focos por el honor (y el amor, parece) de una dama en disputa, que no tiene voz, solo es cuerpo. El auditorio lo contempló como si fuera otra interpretación entre actores. O dudó. Pasaron minutos hasta que se despejo la incógnita. O eso creemos ahora. Es la incertidumbre y la duda como forma de vida. Quizá por eso mejor no pensar cuando el reloj pasa de forma mágica de las dos a las tres. Culpables.