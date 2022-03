Estamos viviendo tiempos convulsos. Una pandemia que no llega a su fin, una miserable guerra en Europa, sin hablar de las que hay en otras zonas, falta de suministros por el hecho bélico y el transporte (por no apostar en su día por la vía del ferrocarril) que nos ha hecho ver lo vulnerables que somos como sociedad y es por ello, que quiero expresar aquí que no nos olvidemos de lo que ya se había acordado con anterioridad de todos estos hechos y en concreto lo relativo al agua , que el pasado día 22 de marzo, se celebraba su día mundial en el que todos expresan sus mejores deseos.

Según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 ( MITECO 2020), las proyecciones apuntan hacia una reducción progresiva de los recursos hídricos de los ríos en España del orden del 24% en el peor de los escenarios, llegando al 30-40% en las zonas más sensibles (como es nuestro territorio). Del mismo modo, la reducción de la recarga de acuíferos se estima en una proporción similar. De forma paralela, debido a episodios de lluvias torrenciales, la erosión de los suelos llevará a una progresiva colmatación de los embalses más acelerada reduciendo así su capacidad de almacenaje. Al tiempo, el incremento de las temperaturas producirá una mayor pérdida por evaporación que puede llegar a duplicarse en las próximas décadas así, como como un incremento de la evapotranspiración de los cultivos, incrementándose, posiblemente, la temporada de riego provocando una mayor demanda de agua para usos agrícolas que hoy ya es cercano al 80% del recurso. Esta demanda de agua agrícola, en nuestro territorio, se abastece de aguas superficiales ( ríos y embalses), subterráneas y mixtas (subterráneas y superficiales). Los regadíos superficiales se concentran en las vegas altas y regadíos tradicionales de las vegas bajas de los grandes ríos como el Júcar y el Túria. Los abastecimientos subterráneos se dan principalmente en las planas litorales de Vinarós y Peñíscola y el valle del Vinalopó. Los abastecidos por recursos mixtos están asociados a pequeños ríos y las extensiones de regadío que se expandieron en los años 70 y 80 del pasado siglo asociados a los grandes canales. Por último tenemos dos zonas que son abastecidas por aguas recicladas provenientes de Estaciones Depuradoras (EDAR) que serían los riegos tradicionales del Túria y los de la Marina Baja y L´Alacantí, cercanos a grandes EDAR o áreas con escasez general de recursos hídricos. Prácticamente la totalidad del agua en la Comunitat, provienen de la Cuenca del Júcar, al igual que zonas de las vecinas Aragón y la Mancha. Según la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ) en toda su cuenca se abastecen más de 374 mil hectáreas de regadío, de las cuales, el 90,3% se encuentran dentro de nuestro territorio (338.348 hectáreas - según datos de agroambient-). De estos cultivos la mayor parte (85%) son leñosos; 29,1% cítricos, 27,2% otros frutales, viñedos 11,8% y olivar 17,1%. De media, unos más que otros, consumen unos 3500 metros cúbicos por hectárea y año, equivalente al 62% de los recursos fluviales. En el contexto ya expuesto de una más que probable disminución del recurso y disminución de almacenamiento en los reservorios, ¿ cabría estudiar una reconversión de nuestro sector agrario?. La propuesta del Plan Hidrológico del Júcar para 2022-2027, como apuntan desde la Fundación Nueva Cultura del Agua en su informe OPPA 2021, se propone la expansión de los regadíos en las cabeceras de los ríos Túria y Mijares en ausencia de una valoración de conjunto de la extracción de aguas subterráneas, proceso de características similares a los conocidos en las cabeceras del Júcar o del Magro de sobreexplotación sostenida de los acuíferos. No sería descabellado repensar el modelo agrícola hacia variedades menos exigentes en agua, recuperar variedades de secano en viñedo, olivo, almendro (con riegos de urgencia en periodos de sequía), controlar la proliferación de cultivos exóticos como aguacate y otras variedades tropicales más exigentes en agua y por otra, hacer un mayor uso de aguas recicladas de las EDAR y liberar más recurso para usos ambientales. No hay que olvidar que la tendencia en nuestro territorio lleva hacia un clima mucho más seco de lo que es, si cabe. Con estos días de lluvias, tal vez se nos olvida. La muerte siempre espanta, pero lo hace con más fuerza en nuestras conciencias cuando sabemos que pudo evitarse. Hace unas semanas, dos ciudadanos de origen ghanés, personas sin hogar, murieron en la calle en Valencia. Su trágico final ocupó sólo un día la atención de los medios. Richard, de cuarenta y tres años, fallecía al raso. No se le conocía enfermedad alguna, por lo que podría pensarse en una fatalidad, lo cual descargaría de responsabilidades a nuestros dirigentes. Así lo subrayó la vicepresidenta de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, con ocasión del trágico incendio, a principios de año, de la residencia de Massamagrell. Richard estaba involucrado en la vida de su barrio. Ayudaba a compatriotas y vecinos. Se le había denegado la Renta Mínima Vital por falta de documentación, aunque no hay mayor ejemplo de exclusión que el no poder optar a los cauces que permiten la inclusión. Ahora bien, limitarse a lamentar la «fatalidad» y prometer chequeos médicos a raíz de lo acontecido es una ofensa a la inteligencia. La muerte de otro ciudadano ghanés, Abraham, de cincuenta y dos años, acaecida días antes, no fue una «fatalidad». Eso es seguro. Murió también en la calle, pero enfermo de un cáncer. No resulta difícil estremecerse ante su agonía final. Al sufrimiento físico se le añadió la falta de calor humano en los últimos trances, sin siquiera un espacio digno que aliviase su trágico destino. Valencia posee el sello «ciudad refugio» con APP incluida y pancarta en el balcón municipal. Además, cuenta con trece coordinadores generales, una treintena de directores generales, subdirectores y gerentes, muchos con sueldos que cuadriplican el salario medio del valenciano de a pie. Morir lentamente, enfermo, en la calle, no debería ser una realidad, en ningún caso. La derecha más reaccionaria muestra un discurso feroz contra la inmigración. Lo observamos en la pasada campaña madrileña en el cartel alusivo a los MENA (menores extranjeros no acompañados). Pero, ¿quién va a dar lecciones? ¿Los mismos que permiten que mueran inmigrantes en la calle sin asistencia? No hace tanto que en nuestras calles se movilizaban plataformas, mesas, coordinadoras, oenegés, asociaciones, partidos políticos y sindicatos para exigir medidas contra la exclusión y para reivindicar los derechos humanos. Hoy su silencio es otra tragedia. Y es el momento de recordarle su promesa al alcalde, Joan Ribó, de crear un albergue municipal para las personas necesitadas. El mismo alcalde que no deja de hacer llamamientos a acoger a familias ucranianas, sin que se atisben las imprescindibles políticas transversales. Se vislumbra, de nuevo, la improvisación.