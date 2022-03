”Vamos a hacer algo por los artistas que no sabe venderse, que no pueden cobrar lo que es su obra, en definición un poco gamberra”” afirma Vicent Vila en la inauguración de El cau del roure, espacio multidisciplinar de artes plásticas para artistas emergentes que, “¡hay muchísimos en Valencia!”.

“Soy un teatrero como los políticos y monto mentiras como esta”. El ex director artístico del Teatro Escalante durante más de un cuarto de siglo, con pulida sorna, declara: “Somos los mayores farsantes, contamos mentiras sobre la marcha”. Vila ha estado “haciendo teatro siempre, dirigiendo y escribo teatro mogollón” tal singularidad le impide soltar amarras artísticas ya de jubilado.

“En los barrios también hacen falta galerías” por lo cual este albaidí invirtió en un local ubicado “lejos de la ciudad y si puedo echar una mano a alguien, perfecto”. El otro componente del perspicaz binomio en El cau del roure es Roberto Martínez, artista gráfico, diseñador digital y cuidador titulado en personas con discapacidades quien expuso obra para la ocasión. “Quiero hacer formato más grande y este va a ser el sitio perfecto”. Creativo sin ambages la inquietud básica de Martínez es “Sobre todo pasármelo bien, sobre todo disfrutar y si podemos promocionar el arte mejor”. Tres serigrafías tituladas “Intuición/Confusión” obras de Roberto Ángel sobrenombre de Martínez, cuelgan con “This dream is over”, “Happy birthay” y “Sin título”.

¿Por qué galeristas catalogados miran de reojo y desdén apuestas transversales? ¿Qué ideología marca el mercado del arte en España? ¿Por qué se siguen censurando singularidades no catalogadas?

“Soy una cabeza loca, todo lo que empiezo sale, tengo ojo para la gente”. El creador de la Mostra Internacional de Titelles de la Vall d´Albaida valoriza cuantos equipos han trabajado con él.

“Para mantener un sentimiento de “laborar con” en vez de “contra”, usted tiene que pensar que está ayudando a la otra persona en vez de tratar de vencerla. Ella es tan víctima de su propia resistencia irrazonable, como lo es usted”, sentencia el doctor y consultor industrial Jesse S. Nirenberg. ¿Por qué marchantes y profesionales de la cultura consideran al artista ente hostil al que someter o desmoralizar según si tiene o no firma cotizada?

“No son marcos, son ventanas, pensaba en las mujeres, en las maltratadas” que durante el confinamiento no podían escapar de la violencia de género encerradas junto a su maltratador. De tal hecho surgieron obras como “Stop violence”, “Las tres gracias con alejamiento” donde las mascarillas toman presencia o “She”. Aquel triturar de acuarelas de Marcos Faccio al quedarse sin materiales generaría otra etapa en “la odisea del artista”. Comenta Faccio que: “Hemos trabajado algunas veces en el teatro del Ratón Pérez” (Antiguo Almacén de Dientes) otro local ligado a Vila, en la calle Borrull, allí, telón y escenografía son obras de este joven artista italo argentino cuya formación va desde el audiovisual en Argentina, pintura en Florencia e Historia del Arte en Valencia.

¿Por qué el satisfacerse al crear obra artística resta interés a la hora de pagar su precio?

“Si no nos apoyamos los amigos ¿quién nos va a apoyar?”, cuestiona Vila. ¡Habrá que espabilar! Reivindicar derechos colectivamente, no dejarse abusar impunemente y repetitivamente. Volviendo a lo dicho por Niremberg: “Aprender mediante la repetición es la forma en que el cerebro está construido para operar, bien sea que se trate del cerebro de un ratón, de una rana, un gato o de una persona”. Ni en el arte, ni en política ni en ninguna otra parcela de la vida la eventualidad, desunión, desidia y egocentrismo han logrado avances.

“Tienen el acceso muy complicado a museos y galerías” dictamina Quique Cuevas sobre artistas coetáneos congratulándose de que esta nueva sala abra como “la ventana de la gente creativa”, para artistas que “tampoco son muy reconocidos”. Cuevas admite que “muchas veces no trato de decir nada en concreto, lo hago porque me divierto”. Apodado “Kikeyo” este docente de técnicas artísticas en Vila-real, tiempo atrás colaboraría maquetando en La Cartelera del Levante EMV. Sus collages mezclan “conceptos y colores”. Por mediación de Martínez, “conozco a Rob, estaba interesado en lo que hacía”, ha formado parte de la muestra colectiva junto a Gianni Franceschinni, Gary J. Kirkpatrick, Cristian Germán y Amparo Delgado, comisariada por Paula Salinas

¿Por qué en el calendario expositivo empresarial no se instituye el compromiso de trabajar con obra singular, desconocida, abriéndole espacios e instrumentos promocionales?

“Dialelo la hizo inspirada en el pueblo saharaui”. Escultura cerámica de Reme Tomás muestra los “casi cincuenta años de esa incisión en el pueblo saharaui, un pueblo partido”. En el dos mil catorce la artista se concienciaría de tal iniquidad que pasará a los libros de Historia (si es que editoriales o demás no la silencian o maquillan). “Fue para una exposición sobre el Sahara en La Nau”. Profesora en el museo Evaristo Navarro de Castelló de Rugat exponía también “Vacíos y sombras”, composición realizada en madera donde plasma “los vacíos, las ausencias, alejamientos, desapariciones” y cuantas situaciones traumáticas enajenan a las personas. El representante de Tomás comenta sobre este nuevo emprendimiento de Vila que “Vicente está loco, pero todo lo que coge lo lleva adelante, es capaz de hacer un sueño”.

¿Por qué no apoyar sueños artísticos? ¿Por qué endiosar a la crítica ególatra en algunos casos costeada y, en otros, mecánicamente copista de notas de prensa?

“Nosotros somos unos suicidas históricamente, este proyecto me parecía más suicida todavía” confiesa Vila. “En esta primera exposición no vamos a quedarnos obra, nosotros no vamos a cobrar ningún porcentaje”. Promocionar y dar a conocer la diversidad de lenguajes de la contemporaneidad se encuentra en sus estatutos enfocándolo a grupos familiares así como para centros docentes. Piet Mondrian, Frida Kahlo: “En uno de mis cuadros estoy yo, con cara de mujer grande y cuerpo de niñita, en brazos de mi nana, mientras de sus pezones la leche cae como del cielo” y Joan Miró: “Para llegar a ser verdaderamente un hombre, es necesario desprenderse del falso yo. En mi caso es necesario dejar de ser Miró, es decir un pintor español que pertenece a una sociedad limitada por fronteras, convenciones sociales y burocráticas. En otros términos, es necesario ir hacia el anonimato.”, recoge Margarita Witt licenciada en Historia y Sociología.

¿Singularidad literaria como antídoto ante la chabacanería, manipulación y violencia de cadenas televisivas?

“Tiene poder de atracción, hace obras redondas” son las palabras de Abel Guarinos, director del Instituto Valenciano de Cultura, para con el periodista y escritor Emili Piera quien en la Bodega Baltasar Seguí de Benimaclet presentaba Escriure a pessics. “He venido de lo más contento”, en el libro “está todo ese Emili Piera mordaz… todo depende del humor con que se levante ese día”.

“Me lo he pasado muy bien escribiendo el libro” el segundo de la trilogía de dietarios con portada ilustrada por Mario Piera. Esa singularidad del periodista suecano imanta, cualquier juguete literario en sus manos es inteligente, ameno y crítico aunque admite: “Nunca me he sentido satisfecho de mis novelas”.

¿Quién al crear no muta en auto puntilloso fiscal? ¿Por qué no sucede lo mismo en ámbitos políticos donde la mediocridad pasa por buena cualquier mentecatez o despotismo y, ¡cuidado con chistar!?

¿Qué pasaría si al ir a por el coche te encuentras en su lugar “un auténtico Ferrari Testarrosa”? En “Todos los Ferrari tienen un amo” Piera plantea tal situación como inicio narrativo.

“Relata cosas que yo he vivido, otras cosas sobre el país, la Albufera, los dietarios los estoy disfrutando” declara Francesc. “Para mí es un maestro, ha sabido tocar todos los palos, irónico, filósofo, contundente” recalca Guarinos quien en varias ocasiones presentó libros del confeso idólatra de Moby Dick “fue uno de mis mitos fundacionales”. Guarinos, suecano como el autor, en distendida conversación rememora la legendaria época de los años ochenta, noventa como integrante de Lluna Plena Teatre, “actuábamos en Chocolate, cuando conocí a Artemio Guardiola (Chocolate, The Face) y a Carlos Simó (Barraca, Puzzle)”.

“Muy entretenido, muy irónico, esa sátira que envuelve” son calificativos que Anna integrante de la bodega propiedad de Manolo Seguí dedica al singular Piera mientras el público brinda con vino de Bodegas Murviedro, “para animar el cotarro” explicita el autor.

¿Por qué a excepción de alegatos y eventos artísticos todo cae en picado hacia la destructiva y profusa sordidez? ¿Por qué “los hombres siguen muriendo y no son felices”? tal como apuntaba Albert Camus.

“Emilio nos insiste mucho en una canción, la gente la canta con mucha pasión, la historia de Vicenteta que hacía lo que le daba la gana”, una muchacha harta del entorno asfixiante y patriarcal que quiere marcharse y “¡que le den a la barraqueta!” bufonea Mónica, vocalista argentina de perpetua y ¡singular sonrisa! miembro del actuante dúo Mike&Mona quienes contarían con la improvisación al trombón de varas de Arturo Domingo, ¡otro suecano!

La singularidad hizo que sir Edward Hillary, legendario alpinista, respondiese a la pregunta de por qué había escalado el Monte Everest: “Porque allí está”.