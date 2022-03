Divendres passat vaig escoltar la notícia de l’acord entre el Govern de l’Estat i els principals actors del conflicte dels transportistes. No entenc massa com és aquest món, però de negociació alguna cosa entenc.

Una de les primeres premisses que s’han de tindre en compte quan comences un procés negociador ha de ser el del reconeixement de la legitimitat negociadora de les parts. De contrari, pot passar el que ha passat: que una part del sector dels transportistes no reconeixen la legitimitat de qui la té segons el marc representatiu del qual s’ha dotat el mateix sector.

En aquest espai negociador, les persones, passen a convertir-se en portaveus de la gent a qui representen, siga un sindicat, una patronal, un Govern, etc. I el primer que han de fer aquestes persones és guardar el seu «EGO» personal a la butxaca, perquè no estan en aquesta taula per ells, ho estan en nom d’altres. Caldria afegir al reconeixement de les parts, la bona voluntat negociadora i alguna cosa més.

Però tot això salta pels aires, quan els objectius de la negociació són externs al mateix conflicte que es vol resoldre. O perquè estàs per creure’t el millor sense cap representació reconeguda dins del marc establit. O perquè estàs al servei d’interessos que busquen mantindré el conflicte al preu que siga per a desgastar a l’altra part, encara que siga jugant amb els interessos de la ciutadania, que es pot veure greument afectada.

No dubte que el conflicte que va desencadenar el paro dels transportistes siga totalment legítim donades les circumstàncies actuals. Només faltaria...

On comencen els meus dubtes és, primer que res en la legitimitat d’algunes veus que qüestionen als seus propis representants en la negociació. I a més, tenen un relat bel·licista permanent sense voler valorar per a res l’acord al qual van aplegar les parts.

Un relat molt populista i amb llenguatges massa familiars que busquen desestabilitzar el sistema per imposar-ne un altre amb tints molt poc democràtics i que és una còpia quasi literal del discurs que la ultradreta té a les institucions.

Una situació perversa que sembla amagar interessos més partidistes i de joc polític que de recerca de solucions pactades per a una eixida la més exitosa possible del conflicte.

Però el que em sembla més perillós encara és el que amaga aquest discurs. Un discurs que no busca la defensa dels interessos de la classe treballadora que reclama millores de condicions laborals i salarials. No. El que sembla buscar és molt més pervers. Es tracta que els de sempre, mantinguen els seus privilegis a tota costa. O dit d’altra manera: tornar a l’ordre imposat pel feixisme on no hi havia més llibertats que les d’aquells que manaven i on, la resta, només podia obeir i poc més.

Les paraules, les formes, el discurs visual tot quadra. I, precisament per això, em semblen estratègies immorals que busquen el desgast permanent de qui democràticament esta governant. I tot això per a afavorir la desestabilització política des d’una base social àvida de solucions i molt cansada per la pandèmia i ara, també, per la guerra.

Però ho sabem i els reconeguem. No ens enganyen. No busquen solucions. Busquen més confrontació per aplanar-li el camí a la ultradreta que és qui els dona alé i, d’alguna forma, alimenta el seu discurs.