E ra la setmana de la dona, i vaig decidir celebrar-la anant a un concert. Dos dones, Úrsula Segarra, arpa, i Quiteria Muñoz, soprano. Sublim. En alguna pausa esmentaren que les compositores excel·lents solen ser preterides, quan no oblidades. La veritat és que no havia pensat mai en esta qüestió. Si sabia, sé, de les dones pintores, per exemple. De fet, este periòdic, Levante-EMV, en data ben recent, 1 de març d’enguany, publicava un titular inquietant: «Las mujeres artistas ya tienen cabida en el Museo de Bellas Artes». Música, art, ¿i història? Més exactament, a propòsit del 8 de Març: ¿i la història de les dones obreres valencianes? Resposta: silenci.

Podem trobar, això sí, referències a la lluita obrera de les dones abans de la guerra, sobretot en el context dels magatzems de taronges; però poca cosa, per no dir res, del temps del franquisme. Si bé són relativament sabuts els conflictes obrers en este període, els específicament femenins són absolutament desconeguts, com ara el de la vaga de dones de la Jutera de 1964.

Esta fàbrica es va instal·lar a l’esmentat poble de Foios el 1927, en el context de la dictadura de Primo de Rivera. Feia servir fibra que venia de l’Índia britànica la qual era destinada a fer sacs, sobretot per a l’agricultura. Ja el 1954 hi havia símptomes de malestar entre els treballadors de l’empresa i el 1958 hi hagué aturs en la fàbrica. Tot i això, el més significatiu, almenys per al que tracte d’explicar ara, va ser el de 1964 dut a terme per les dones de la fàbrica. Recordem que, en 1962, s’havia produït la primera gran onada contestatària obrera de la postguerra.

El conveni que regia l’empresa des de 1962 era el de «Diversas materias», el qual, per suposat, s’havia dut a terme per hòmens, ja que no hi havia cap dona que fóra enllaç o representant de les treballadores. Les obreres havien de portar quatre telers, passar del tope, que mai no se sabia quin era, i admetre que l’empresa tenia dret a disminuir del jornal de les operàries l’import íntegre d’aquelles peces que isqueren mal o isqueren amb defecte, cosa que solia passar sovint atesa l’antiguitat de les màquines. Tots els informes coincidixen en la duresa de les condicions de treball: salaris ínfims -concretament 320 pessetes setmanals; és a dir, 130 menys que l’establit pel salari mínim de 1963-, ritme de producció molt elevat, maquinària en males condicions i una assistència mèdica deplorable. Amb estes premisses hi hagué una conclusió: les dones feren una primera vaga de tres dies. Les obreres anaren a la fàbrica, ocuparen el seu lloc de treball però no treballaren; feren, literalment, vaga de braços caiguts. En un principi les dones que protestaren reberen una nota de comiat. D’entrada, però, cap d’elles anà al carrer perquè l’empresa va oferir 640 pessetes de jornal, exactament el doble. La promesa no es va formalitzar per escrit, les productores confiaren i la fàbrica va continuar produint.

Com era d’esperar l’augment substantiu de sou no es va arribar a cobrar, i això per dos raons. La primera perquè s’ignorava el tope al què calia arribar per cobrar eixa quantitat i, la segona, perquè se’ls disminuïa del jornal tots els desperdicis de cada una de les màquines. Pel que fa a la salut laboral el remei universal era, segons afirmaven les treballadores, l’aspirina. De fet, afirmaven que el metge segellava les baixes a partir de 40 graus de febra. Amb estes condicions laborals el descontent de les dones, desenganyades per les promeses incomplides de l’empresa, va anar en augment. Divide et impera. Dividix i guanyaràs havien proclamat Juli Cèsar i Napoleó. L’empresa va aplicar l’antiga màxima: va cridar unes treballadores, els van amollar un sermó i els proposaren de firmar un paper en nom de les companyes. En la lletra gran hi havia que tindrien dos dones per secció per ajudar-les, però en la xicoteta que continuaria el descompte de les peces defectuoses i dels desperdicis. Del paper firmat, però, les dones no en tingueren còpia i, per tant, no es va fer oficial.

Havien passat quatre mesos de la primera vaga. Un informe coetani de l’HOAC femenina explicita, textualment que, les dones «hartas ya decidieron, aconsejadas por un enlace masculino (pues femenino no hay), ir a la huelga». I així va ser com les dones de la Jutera, per segona vegada anaren a la vaga. Com va ocórrer en la primera protesta les obreres ocuparen els seus llocs però no treballaren. Això ho pogueren fer dos dies. Al tercer dia l’empresa tancà les portes. L’enllaç sindical desaconsellà la vaga argumentant que les treballadores no havien aconseguit res i que l’empresa estava disposada a readmetre-les si elles renunciaven a tots els drets d’antiguitat i pagues i es quedaven amb el sou pelat. D’altra banda els propietaris argumentaren que no podien fer res perquè havien arrendat l’empresa. Dies després el sindicat vertical cridà les dones. Podem escoltar el sermó paternalista habitual: tot el que l’empresa havia fet per elles, bla, bla, bla i que acceptaren tornar al treball; sí, però amb 310 pessetes de sou pelat. Les negociacions del sindicat resultaren infructuoses, cosa per la qual l’empresa va procedir a emetre cartes de comiat. És ben cert que, algunes dones, bé perquè perdien el premi de nupcialitat, bé perquè eren massa majors, continuaren en el treball, però una gran part de les 140 dones de l’empresa que havia fet vaga optà per perdre el lloc de treball abans que treballar per una quantitat irrisòria i amb quatre telers.

Úrsula Segarra i Quiteria Muñoz, no anaven desencaminades. És cert que aquelles jornades de lluita sols han perdurat en la memòria d’aquelles heroïnes que van lluitar pels seus drets laborals. Però no és cert que l’esforç fóra inútil. Des d’estos temps d’indignitat que ens toca viure, pense que aquelles treballadores escriviren una pàgina en la història i, aquell sacrifici no va ser estèril. Dos anys després, Marina Carceller, treballadora de la Jutera de Foios, participava en la reunió fundacional de Comissions Obreres del País Valencià. La llavor de la dignitat germinava.