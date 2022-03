Hem d’admirar a qui s’expressa amb formes acurades. Però, eixa actitud, no ens ha d’acomplexar. La genuïnitat no està renyida amb la correcció. La idea han de recordar-la sobretot els parlants i les persones estudiants del valencià. Un bon exemple es troba en la utilització de les preposicions ‘en’ i ‘a’. No s’ha d’optar per introduir sistemàticament la ‘a’ davant els locatius, sols per considerar-ho una alternativa més acurada. No podem negar l’exclusivitat de la paraula ‘a’ per a localitzar noms propis de lloc. Tanmateix no s’ha d’oblidar que amb l’article definit, els noms que designen parts del cos humà o en altres opcions es pot emprar la ‘en’. Així, que estarem ‘en la plaça’ o ‘a la plaça’. Eixe raonament teòric pot ajudar-nos a entendre que en la vida no hem de tindre por a manifestar-nos com som. Si estem més còmodes amb la ‘en’, quan siga correcte, s’ha d’utilitzar-la sense complexos. No sempre la preposició ‘a’ és la millor solució davant un locatiu.

Pensant en eixe ús compartit de la ‘en i la ‘a’, no sé per què, m’han vingut al cap dos noms. El primer el de Marisol Burón i la seua lluita. El segon el dels cronistes i la seua utilitat en el segle XXI. Marisol i jo ens coneixem des de menuts. Entenc el que està passant. Sé que, malauradament, el dolor no té curació però que necessita calma per a viure. La mateixa que, justificadament, es demana quan es defén la memòria històrica. En el seu cas, el descans interior passa perquè la presó permanent revisable s’aplique quan no es trobe el cadàver d’una víctima. Ha aconseguit que la demanda siga aprovada en el Congrés. Marisol ha fet que el que la gent pensa en el carrer, com si fora la preposició ‘en’, tinga més llum.

El tema dels cronistes ve a compte que esta setmana he passat a ser membre de la seua Junta de Govern. El seu president vol donar una imatge més renovada. Es desitja demostrar que els cronistes i les cronistes són persones necessàries en l’actualitat, com la preposició ’en’.

En definitiva, no tinguem por a emprar en determinats casos la preposició ‘en’. No hem de substituir-la sistemàticament per ‘a’ davant un locatiu. Mirar-nos com som, sense por, ens trobarem millor preparats i preparades per a fruir de la vida.