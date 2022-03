Los presidentes de gobierno de Polonia, República Checa y Eslovenia viajaron recientemente en tren hasta Kiev para darle su apoyo al presidente ucraniano. Volodímir Zelensky recibió a los tres presidentes, Mateusz Morawiecki, Pert Fiala y Janez Jansa y todos ellos mostraron la mejor cara de la valentía ante la adversidad. Zelensky, un actor cómico ucraniano, que no fue tomado en serio tras su victoria electoral, ha demostrado ser un valiente hombre de estado. Y lo mismo puede decirse del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, boxeador de los pesos pesados, que ha mostrado que no solo tiene puños de hierro que le llevaron a la corona mundial, sino una entereza que ha contagiado a sus conciudadanos que siguen esperando al invasor con una serenidad encomiable.

La valentía de los ucranianos produce admiración. Las televisiones españolas entrevistan a ucranianos jóvenes y viejos que permanecen en su país y que están dispuestos a perder la vida antes que la dignidad que Putin quiere arrebatarles. Otros muchos ucranianos que viven en el territorio de la Unión Europea han viajado a Ucrania para enfrentarse al ejército de Putin dejando sus cómodas vidas. Un profesor de matemáticas, Filippenko, que vive y enseña en Madrid, se traslada a Ucrania y aparece en una televisión española haciendo alarde sereno de solidaridad comprometida con los ciudadanos de su antigua ciudad. Otro joven, hijo de español y ucraniana, ha ido a la patria de su madre para colaborar con la resistencia.

Los ucranianos no se rinden ante el invasor y sus apoyos en la propia Rusia y en Bielorrusia comienzan a ser significativos. Varios miles de rusos se siguen manifestando contra la guerra. Una periodista rusa, Marina Ovsianikova, aparece de improviso por detrás de otra periodista en un noticiario, en la más importante televisión moscovita, y exhibe un cartel en que se lee NO WAR. La periodista es detenida e interrogada durante más de catorce horas sin asistencia jurídica y tras pagar una multa del equivalente a 250 euros la ponen en libertad. A la salida de su detención hace declaraciones con una serenidad encomiable, pese a la amenaza de que podría ser juzgada y condenada a quince años de cárcel de acuerdo con la legislación de urgencia dictada por Putin. La tenista bielorrusa Victoria Azárenka, una de las mejores del circuito, rompe a llorar en medio de un partido de tenis. No puede entender que su país se haya aliado con Rusia para invadir Ucrania. La juez de silla intenta consolarla, pero Azárenka no puede contener las lágrimas y finalmente pierde el partido. Su contrincante, Rybakina, una tenista de la antigua URSS, no muestra la menor empatía.

Muchos españoles han organizado y siguen organizando, por su cuenta y riesgo, caravanas de vehículos en que llevan a la frontera de Polonia con Ucrania, a varios miles de kilómetros, alimentos y medicinas necesarios para que los ucranianos afronten los primeros días en su exilio forzado.

Las valientes madres ucranianas han puesto a salvo a cientos de miles de niños en los Estados de la Unión Europea y en Moldavia. Se ve por la televisión que algunos grupos de payasos consiguen arrancar la sonrisa de niños que han visto con sus propios ojos la crueldad del ejército ruso algunas horas antes. La memoria de Ucrania esta a salvo con las madres ucranianas que la transmitirán a sus hijos.

Las ONG españolas y de otras nacionalidades, y los habitantes de los Estados limítrofes, se han volcado con los ucranianos que huyen del horror. Las cifras son elocuentes y la solidaridad admirable. En Moldavia, con una población de dos millones, acogen a más de trescientos mil ucranianos. En Polonia la cifra de los acogidos es de unos dos millones. En fin, desde las fronteras de Ucrania con los Estados de la Unión Europea salen ríos de ucranianos que acogeremos en nuestras ciudades hasta el fin de la guerra.

Son algunas muestras elocuentes de valentía, la punta de un gran iceberg. Y frente a la valentía de los ucranianos la cobardía de los invasores y de gran parte de la población rusa que sigue creyendo a Putin. Una joven ucraniana refugiada en Polonia ha contado en la televisión que su madre llamó a sus parientes rusos para contarles lo que estaba pasando en Ucrania y sus parientes le contestaron que no volviera a llamarles para contar mentiras. Putin sigue controlando la opinión pública rusa, pero en nuestros días es difícil que un solo hombre rodeado de sus secuaces pueda engañar a todos todo el tiempo.

En estos días se han levantado voces señalando el distinto trato que estamos dando los europeos a los que huyen de la guerra en Ucrania y los que han huido de la guerra de Siria. Diferenciar tipos de refugiados no es aceptable desde nuestros principios democráticos, pero no deja de ser cierto que hay diferencias objetivas que pueden explicar, aunque no justificar, ese diferente trato que estamos dando a ucranianos y a sirios. Es cierto que la guerra en Siria fue, o sigue siendo, una guerra civil, mientras que la de Ucrania es una guerra invasora sin justificación alguna que nos afecta directamente y que pone en peligro la estabilidad mundial.

Hace unos días preguntado Zelensky sobre el peligro de una guerra mundial dijo que ya estamos en una tercera guerra mundial. Y no le falta razón en la medida en que en la guerra de Ucrania, aunque no se extienda mas allá de sus fronteras, están involucradas todas las grandes potencias mundiales por activa o por pasiva como nunca había sucedido en las últimas décadas. Lo que está en juego en la guerra de Ucrania es sin duda la alteración del sistema de equilibrios geoestratégicos vigente, que pudiera determinar la marginalidad de las democracias occidentales y la supremacía de los regímenes populistas y autoritarios que lideran Rusia y China.

En Ucrania se esta librando la batalla entre el David ucraniano y el Goliat ruso. Esperemos que en este caso el desenlace sea el que consagra la Biblia.