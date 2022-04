Per enèsima vegada, la pinça dels principals partits del règim, la gran coalició PSOE-PP, aplicada per a les grans ocasions, ha estat a punt de reeixir. Aquesta vegada, ho ha intentat per acabar de desvirtuar una tímida Llei de Residus, amb la introducció d’una esmena al Senat per part del PSOE, que pretenia fer recular la prohibició del tòxic Bisfenol-A, aprovada al Congrés uns dies abans. El mateix partit de Sánchez, que vota una cosa a la cambra alta i la contrària a la cambra baixa, s’ha doblegat afortunadament a les pressions d’UP –l’altre membre de la xicoteta coalició– i de la majoria de partits de la moció de censura, en l’aprovació definitiva de la llei.

La preocupant incògnita és saber com i quan començarà a fer-se efectiva la nova disposició que, sobre el paper, haurà d’impedir que la indústria continue emprant el Bisfenol-A (BPA) en tota classe d’envasos: en botelles de begudes, en llaunes de conserva i de refrescos, en tàpers per a guardar aliments, en bosses plàstiques, en els plats i en els gots d’un sol ús... Un important perill per a la salut que, malgrat la prohibició, romandrà present en la nostra vida quotidiana, ja que continuarà produir efectes nocius seriosos.

Segons el CSIC, se sap que és un disruptor endocrí. En les dones avança la regla i pot causar quistos ovàrics o càncers de mama. En els homes pot afectar la fertilitat. I en general, el sistema cardiovascular, el sistema immune i la tiroides. Així mateix, la Universitat d’Alacant ha establert una relació entre l’augment de casos de diabetis i la presència de BFA en la sang. Altres estudis suggereixen repercussions negatives en el desenvolupament neurològic de les xiquetes i dels xiquets; consideren que afeccions cròniques com el TDAH (trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat) hi deuen estar relacionades.

I davant tot aquest catàleg de possibles efectes perjudicials, la conseqüència lògica hauria de ser l’aplicació del principi de precaució en defensa de la salut ciutadana. Si al remat el parlament ha considerat que el Bisfenol-A és una substància perillosa, de molt alta preocupació, com afirma el Tribunal General de la Unió Europea, s’hauria d’actuar de manera immediata amb campanyes informatives sobre els riscos de tots els productes que en continguen. Portem una dècada de retard amb França, primer estat europeu que prohibí el BPA en tots els envasos i utensilis per a aliments.

Durant el mentrestant, per a detectar la presència de Bisfenol-A en els envasos que comprem, hem de fer una ullada als seus codis de reciclatge que indiquen el tipus de plàstic emprat en la fabricació del producte. Mirem aquell triangle amb tres fletxes que conté una numeració. Les ampolles lliures de Bisfenol-A porten els codis 1, 2, 4 i 5, o simplement anuncien el lema BPA free. I millor encara: emprar recipients de vidre o porcellana per a escalfar aliments o per a conservar-los. Si volem evitar els riscos del verinós BPA, no ens en deixen altra, per ara, que assumir les prevencions de manera individual i esperar que la nova normativa no acabe en paper mullat, com tantes altres.