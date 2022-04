L a campaña citrícola en la que estamos inmersos no puede ser más negativa para los productores. Precios irrisorios en el mejor de los casos (sobre todo en naranjas), problemas con el ‘cotonet’ y dos semanas de lluvias persistentes. Los datos de nuestras exportaciones y consumo no invitan para nada al optimismo, dirigiéndose en una espiral alarmante a la baja. Uno de los instrumentos para frenar esto sería la promoción de nuestros cítricos. ¿Pero desde cuando no se hace una campaña en condiciones? Salvo alguna pequeña acción del Gobierno central en Canadá y otra con buena dosis de voluntad, pero modesta de la Generalitat en Alemania, nada de nada. Intercitrus, con la presidencia rotatoria anual esta campaña en manos del Comité de Gestión de Cítricos, sigue sin dar muestras de estar preparada para nada y menos para afrontar esta promoción. Ya es hora que se le exija alguna cosa o se le retire su acreditación porque desde que en 2018 empezó a resucitar se le conoce más por sus desavenencias entre las diferentes comunidades autónomas, por sus líos internos y vetos que provocan no avanzar, dando una imagen de incapacidad permanente con difícil solución y que hace que arrastre su cadáver campaña tras campaña. Tras una campaña de naranjas desastrosa de principio a fin no hemos visto ningun movimiento de la interprofesional y esto no puede seguir así, con los precios bajos y la salida a los mercados de la fruta con grandes dificultades e Intercitrus no se ha dignado a utilizar alguna de las herramientas que dispone a su alcance. Tendremos que hacer alguna cosa, ¿no? Los plátanos, los cultivos tropicales comen el terreno a las naranjas que bajan los indicadores de consumo, mientras suben los otros. En cualquier supermercado de un país europeo es mucho más amplia y diversa la parte del lineal dedicada a fruta de pepita que a cítricos. La globalización permite que la oferta de frutas exóticas y tropicales sea mucho mayor. Los postres lácteos siguen atrayendo la atención del consumidor gracias a su diversidad, a las campañas de promoción y a su intento de asociarlos cada vez más a las propiedades beneficiosas para la salud. Son necesarias por tanto campañas desde las instituciones públicas, como las que anteriormente hacía la interprofesional Intercitrus.