El món valencià ha estat sempre agrari. És a dir: els nostres referents més immediats sempre han estat al camp. De fet, només la ciutat de València —durant l’edat moderna en què ens centrarem ara, però també abans i després— podria considerar-se un àmbit urbà, fins fa quatre dies. I encara, amb tantes reticències com calga, perquè la ciutat vivia envoltada de l’Horta. Pere Jacint Morlà (+ 1656), un capellà de la parròquia de Sant Martí de València i poeta famós en tots els certàmens que s’estilaven en aquell temps, també ens aportà una escena rural —fins a cert punt— i que, per la procacitat en el llenguatge desimbolt i graciós, atrevit per parlar de sexe i criticar a tothom, quan cal, s’atreví fins i tot a retratar la poca fe d’alguns llauradors valencians, en allò tocant a miracles. La religiositat del barroc es basava en gran mesura en l’esperança de prodigis i meravelles obrades per Déu i, per altra banda, l’absència d’aquells favors divins es considerava un càstig merescut, pels pecats individuals o col·lectius. Per exemple, la pesta del 1647-48 que assotà ferotgement València va ser entesa com un flagel diví.

Per tal d’aplacar la ira divina, els creients havien de fer sacrificis individuals; però també podien ser ofrenes col·lectives: misses i altres litúrgies s’oferien amb cants i músiques a la divinitat i, especialment, les processons eren una manifestació de fe pública i evident on assistien normalment tots els estaments socials, des dels dirigents de la ciutat o la vila fins als ordres religiosos, les parròquies, els representants dels gremis, etc. I la processó anava «ornamentada» de balls, danses i músiques. Tot depenia, a la fi, de la intenció última d’aquella desfilada on, quan es tractava d’ablanir el rigor de la justícia divina, sembla que no hi havia res millor que els sacrificis corporals dels qui participaven, castigant les seues carns amb assots i colps, o bé caminant a genollons, plorant i demanant misericòrdia a grans crits, etc.

Si la pesta era una situació que solia desencadenar aquest tipus de manifestacions pietoses i exagerades, no és menys cert que les desgràcies «climàtiques» —molt més freqüents que les epidèmies— eren fenòmens que incitaven els creients a fer grans processons per reclamar el favor diví: temporades de pluges incessants, sequeres continuades o amenaces de pedregades posaven la maquinària eclesiàstica en marxa per donar auxili als llauradors. I la feina no s’acabava.