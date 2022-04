El ritme dels esdeveniments s’ha accelerat, no resulta gens estrany que les opinions i les diferencies de criteri es manifesten, com també els dubtes i les incerteses. Les esquerres que han format majories se han format a partir unes sensibilitats diguem-ne més possibilistes i d’altres que apunten a objectius més ambiciosos o coherents amb canvis radicals. Aquesta tensió no resulta gens nova, hi ha una llarga tradició no sols dins les nostres fronteres que ho evidencia, sols,però, que les circumstàncies presents no es situen als termes tradicionals, com assenyalava ja als anys noranta Norberto Bobbio quan es preguntava ¿Cap on va l’esquerra? Doncs, aquesta esquerra mixta, que es concreta en el concepte de coalició, té que resoldre el final de la pandèmia i la reconstrucció, qüestions del dia a dia com és el cas del preu de la llum i el gas, l’emergència climàtica, i enmig apareixen temes de gran rellevància com és el cas de la Guerra a Ucraïna, la crisi amb el Polisario.

Vinc de la tradició d’una esquerra que el seua moment va creure que el canvi radical era possible com formulava Marcuse, una tradició que te antecedents històrics centenaris, i que al seua moment va contribuir al canvi democràtic, malgrat que s’ ens margines, per això, ara amb matisos i recanvis generacionals anat evolucionant, repetint en ocasions alguns del errors del passat. Per simplificar i interpretar la situació diria que les diferencies envers alguns temes estaria situada en quedar-se a mig camí o ser més exigent i coherent. El cas del Sàhara és un exemple, altre seria d’enviament d’armes al exercit d’Ucraïna. La presencia d’opcions d’esquerra alternativa al governs locals o d’altre tipus, que fa de contrapès a la tradicional socialdemocràcia, en moments concrets por considerar que les diferències son insalvables, aleshores ¿ què es deu fer? L’experiència acumulada pot ser un element a valorar i tindre en compte malgrat la diferències de circumstàncies. La coherència implica ajustar les idees al temps, sense sobrevalorar la pròpia capacitat. Aquesta altra esquerra, que compren un espectre alhora divers, sovint qualificada despectivament com «esquerranísta», en més d’una situació va actuar sense tenir en compte el nivell de consciencia social, sobrevalorant el pes de les seues idees, allunyant-se de la gent que li donava, o al seu cas, li podia donar suport. La tebiesa i el possibilisme de l’esquerra que té la majoria dins de les coalicions resulta manifesta, però, l’ existència de socis i aliats amb més ambicions utòpiques, tal vegada, pot ajudar a no perdre perspectives de futur. La mateixa dreta ho té clar quan intenta forçar el trencament de les aliances d’ esquerra.