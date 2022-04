La mirada del joven soldado ruso

Hay fotos que son tratados de filosofía. Varios soldados rusos, muy jóvenes, aparecen junto a un carro de combate con caras de profunda tristeza y ojos de aturdimiento, retinas que preguntan sin encontrar respuesta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué todo esto? Leemos que ya hay casos de deserciones, de sublevaciones a las órdenes superiores. Todo acompañado de los horrores de una guerra que ataca a la indefensa población civil. Una guerra que, recordemos, inició Putin, según él, en defensa de la población rusófila perseguida en el este de Ucrania. La inició acompañada de amenazas nucleares. Putin es el líder de una oligarquía rusa enriquecida tras ocupar el vació de poder producido con la desmembración de la Unión Soviética: «la mayor desgracia política del siglo XX», ha llegado a afirmar. No parece preguntarse las razones de aquella caída que desnudó la realidad de unos pueblos que hacían como que trabajaban mientras el gobierno hacia como que les pagaba pero en las tiendas nada se vendía. Ningún ciudadano del oeste de Berlín intentó cruzar el muro en busca de aquel paraíso. Los que intentaron hacerlo desde el este se arriesgaban a ser tiroteados. ¿Dónde está la desgracia de aquel hundimiento?

Ese joven soldado del ejército ruso piensa en su madre, quizás en su novia. Alguien le ha ordenado que debe acudir a unas maniobras que acaban de convertirse en la obligación de matar a otros chavales que hablan su propio idioma, porque no hay ucraniano que no sepa ruso, y que también tienen madres, novias, amigos en el pueblo.

Putin, como todo dictador que se precie, reúne a decenas de miles de seguidores para hablarles de patriotismo, de buenos y malos, de enemigos. Recibe vítores mientras en cualquier calle de pueblos perdidos en la gran estepa los viejos recuerdan los horrores de la guerra y piensan en silencio qué necesidad hay de revivir los peores recuerdos. Putin destituye a asesores traidores. El presidente ucraniano hace lo propio con algunos generales a los que tacha de infieles a su patria. A Viriato lo traicionaron sus capitanes. Quién sabe si no fue una muerte necesaria…

El joven soldado ruso que pregunta con tristeza a la cámara no sabe de teorías sobre guerras justas o injustas, no sabe de las opiniones de Cicerón, que la admitía como tributo a la gloria o de San Agustín que la justificaba ante agresiones externas, pero con toda seguridad sabe que los jóvenes ucranianos no han invadido país extranjero, que ellos defienden su nación y sabe que quizás él también lucharía en la defensa de Moscú si fuese atacada por países extranjeros, como lucharon con heroicidad contra las tropas napoleónicas o nazis, como los españoles sencillos lucharon contra las tropas napoleónicas. Ese joven soldado ruso que pregunta con la mirada sabe que sus tanques y misiles contra edificios civiles, viviendas, y hospitales llenos de inocentes es una acción injusta. Y esa convicción reflejada en sus pupilas es el espejo de la derrota de Rusia, sea cual sea el destino final de la guerra.