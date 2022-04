Els sondejos electorals indiquen que el partit més agressiu de l’extrema dreta està de pujada demoscòpica. Els dirigents de Vox no paren de saltar d’alegria per les oportunitats que els ofereixen les continuades relliscades del govern espanyol. La gestió de la pandèmia, la guerra de Putin a Ucraïna, l’encariment dels combustibles fòssils i de l’electricitat o la falta de resposta a les mobilitzacions dels transportistes han creat un caldo de cultiu molt favorable per a què els deixebles de Franco puguen alçar el braç cada vegada més amunt, sense complexos ni aturador, pel creixement tan esparverador que estan assolint.

Un dels principals equívocs que comet el discurs dominant del govern rau en la dèria per qualificar d’enemic, de dretà, de conservador o d’una mena de contrarevolucionari tot col·lectiu que critique o contradiga les seues polítiques. És un gran error perquè s’enfronta a molts sectors socials de manera gratuïta, que a poc a poc es van desvinculant de qualsevol simpatia que en algun moment hagueren tingut amb les esquerres. I els aboquen a acostar-se a partits com Vox, que els espera com el gran mannà del cel.

I en tot aquest embolic, resulta empipador haver de contemplar les actituds de Sánchez davant els desaguisats que organitza. Sobretot, la seua petulància davant les queixes expressades per membres d’UP del seu mateix govern, que habitualment no troben ni un mínim d’empatia, ni de coherència programàtica. El menyspreu del president cap a les sòcies de la coalició governamental s’està convertint en un costum inadmissible. L’exemple més recent i feridor és l’estocada perpetrada al poble sahrauí, que col·loca Sánchez al nivell de qualsevol insensible autòcrata, per passar-se per l’arc del triomf els drets humans i les resolucions de l’ONU. Una crueltat indignant!

La tempesta política perfecta que estem patint descarrega continus guanys electorals a Vox, que s’està situant al costat o al capdavant d’una bona part del descontent social que comença a esclatar. De poc serveix que UP es posicione contra algunes mesures unilateralment decidides per Sánchez, perquè la ciutadania, en general, no s’empassa la inexplicable esquizofrènia política que practiquen. L’abandonament del carrer i l’arrepapament als despatxos per part de l’esquerra en moments tan difícils per a la majoria de la població està deixant en safata de plata la capitalització de les protestes al parafeixisme!

Vivim uns moments en què les dretes extremes –fraccionades per a poder arreplegar tots els vots reaccionaris i ultramuntans– estan engreixant tant, que les seues aspiracions a ocupar la Moncloa són, cada dia que passa, més versemblants. És una temerària equivocació dir, com fa sovint el govern, que tothom que està contra les seues decisions és necessàriament un perillós ultradretà. És un funest desencert pensar que la retroalimentació i la polarització política que practiquen des del govern podria beneficiar-los. Tot el contrari, si no se n’adonen i rectifiquen de manera immediata, el futur que ens espera pot ser més malaurat encara, si cap. Que la història no es torne a repetir, ni tan sols com a farsa!