La publicación del currículo de la ESO llegó al Congreso con polémica por el papel y la presencia de la filosofía en la educación secundaria. Dicha sesión parlamentaria podría servirnos para calibrar y describir la catadura moral y el nivel de nuestra clase política. El debate lo inició Santiago Abascal. Desde la Tribuna calificó al presidente del Gobierno de sofista argumentando que coincidía con este grupo de pensadores griegos que se les conocía por negar la existencia de la verdad y que no tenían ningún escrúpulo en mentir y decir lo contrario de lo que ya habían expresado. El líder de Vox, rasgándose las vestiduras, equiparaba el asesinato de Sócrates perpetrado por los sofistas con la eliminación y el asesinato de la filosofía en la educación española. Sin embargo, los sofistas no mataron a Sócrates. Además de mentir en sede parlamentaria, hizo lo contrario de lo que llevó a cabo el maestro griego y por lo que sí murió: ser coherente con su pensamiento y morir por sus ideas. Se sabe que los sofistas eran especialistas en el arte de la erística y la retórica, en el buen uso racional de la palabra como Protágoras o Gorgias. Fue el Tribunal de Heliastas liderados por Meleto, Ánito y Licón que nada tenían que ver con ellos quien dictó sentencia contra Sócrates. Vinculado al Estado ateniense, se le acusó de corromper a la juventud y no seguir la voluntad de los dioses. Debería recordar su señoría, que su mismo partido votó en contra de una enmienda de Más Madrid para recuperar la Filosofía como asignatura obligatoria en la ESO. Abascal cayó en aquello que le quiso afear al presidente del Gobierno: el escaso valor de la palabra dada y cómo mentir sale gratis en el espectro de la política, cuestión que Sócrates criticó y lo llevó a la muerte.

La réplica de Sánchez fue decepcionante. En primer lugar, porque no supo contestar al argumento falso de Abascal escudándose en que él no tenía la suerte de tener un conocimiento de la historia de la filosofía y que no era tan estudioso y bien formado como el líder de Vox. Resulta curioso cómo un mandatario político de primer nivel ignore que detrás del fundamento de toda política e ideología esté la filosofía, que cuando se habla de liberalismo, mercado, estado, igualdad, socialismo, se habla, en último término, de filosofía. Que no lo sepa mi vecino, es comprensible, pero que lo ignore un presidente del Gobierno y que no sea capaz de expresarlo, denota la calidad de nuestra clase política. Y acabó su intervención con un abrupto que hacía tiempo que no escuchaba: «Señor Abascal, que la filosofía desaparezca de la escuela es un bulo». Lo que se debatía se acababa de publicar en el BOE que incumplía de forma flagrante lo que la Comisión de Educación del Congreso aprobó por unanimidad el 17 de octubre de 2018, esto es, la necesidad de garantizar que la Filosofía cuente con un ciclo formativo de tres cursos en la enseñanza secundaria obligatoria. Eso que se firmó y acordó ha sido sustituido por la asignatura Educación en Valores cívicos y éticos donde se impartirán conocimientos como la memoria histórica, los derechos de la comunidad LGTBI o los valores de los cuidados.

No digo que esta asignatura no tenga interés, pero no es Filosofía, son dos cosas diferentes. En Filosofía y en Ética no se trata de ser bueno o malo, o de desarrollar ciertos puntos de un programa electoral del partido en el Gobierno. Como diría Husserl, la filosofía es la ciencia de las esencias, a partir de la cual podemos comprender la realidad, lo que nos pasa y aquello que vivimos. Por ello la filosofía desaparece de la ESO y está en manos del criterio de las Comunidades Autónomas. Esto no es un bulo, es la realidad. El alumnado que no estudie Bachillerato pasará su periplo educativo sin conocimiento alguno de la filosofía. De ahí su necesidad, para que podamos saber distinguir con argumentos y razones cuando se miente en sede parlamentaria o cuando se hace pasar un bulo por mentira cuando es verdad. ¿Será ésta la razón última de su eliminación?