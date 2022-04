És el que demana el llibre de l’Èxode (20:16) quan ens exhorta a no mentir ni a donar fals testimoni. I és això també el que demana el huitè dels Manaments de la Llei de Déu: “No diràs falsos testimonis ni mentiràs”.

He recordat aquest text de l’Èxode, perquè entre els polítics (sobretot) i els ex-polítics, la mentida i la falsedat estan a l’ordre del dia, com podem comprovar a l’article, “Casado y su bisoñez” (Levante, 22 de març de 2022). El seu l’autor, a part de definir (per què no ho digué fa un any?) el Sr. Casado com un home “sin clase alguna, ni valentía, ni visión, ni amor autentico por España”, acusa el president del govern espanyol d’haver-se envoltat d’un “nefasto equipo de comunistas, etarras asesinos o independentistas”.

Crec que, com diu l’Èxode, no es pot acusar ningú falsament i això l’autor de l’article ho hauria de saber, i més encara, quan més d’una vegada s’ha manifestat cristià. Si a l’equip del Sr. Sánchez hi ha comunistes o independentistes, no crec que això siga cap delicte. Però si l’autor de l’article acusa el president Sánchez de tindre al seu equip “etarras asesinos” (i això sí que seria un delicte), ho hauria de denunciar a la justícia. I com que no podrà demostrar-ho, perquè no és veritat això que diu, està acusant falsament uns polítics. I és que l’autor d’aquest article, tot i que sap que no són “etarras asesinos”, com que acostuma a matar mosques amb bales de canó, fa el ridícul.

Fa un any llarg, aquest mateix ex-polític publicava l’article, “El país de les costures esgarrades” (Levante, 2 de desembre de 2020), qualificant d’“independentistes salvatges” els diputats d’ERC, de la CUP i de Junts (i supose que també els senadors), que al Congrés espanyol representen els ciutadans que els han votat.

El Diccionari Català-Valencià-Balear defineix la paraula “salvatge”, com aquell “que es troba en estat purament natural, sense refinament, incivilitzat, rude, brutal”. Per això trobe fora de lloc el qualificatiu de “salvatge”, que l’autor de l’article al diari Levante dedicava als partidaris de la independència. Una opció, la de l’independentisme, tan respectable com l’unionisme.

Els meus pares em van ensenyar a ser crític i a saber discrepar, sempre que és necessari. Però amb educació, sense insultar ni faltar el respecte a l’adversari. I no crec que siga de bona educació, com va fer l’autor de l’article de fa un any llarg, qualificar de “salvatges” els representants del poble.

En aquell text, l’autor de l’article disparava contra tothom. Millor dit, contra els qui ell anomenava, “esta quadrilla”, i que ell considerava responsables que la “pell ibèrica” s’estiga “esgarrant per les costures”.

L’autor de l’article definia el Dr. Fernando Simón com “un pobre home que ens pren el pèl” i el ministre Salvador Illa, com una persona que “de Medicina sap allò mateix que sé jo”. I encara, els ministres del govern espanyol eren els qui tenien “funcions i actuacions més pròpies del circ de la tele”. Finalment disparava també contra una “amalgama de comunistes, independentistes salvatges, amb alguna mà tacada de sang i socialistes radicals”.

No crec que s’aguante l’afirmació de l’autor de l’article, quan parlava (com fa ara amb els que anomena “etarras asesinos”), dels diputats que tenien “alguna mà tacada de sang”. Coneixent l’estat espanyol, si algun diputat tinguera “alguna mà tacada de sang”, estaria a la presó, no assegut al Congrés.

I pel que fa al ministre Salvador Illa, l’autor de l’article el desqualificava com a ministre de Sanitat, pel fet que no és metge, sinó llicenciat en Filosofia, cosa que, en principi, no invalida la seua competència al ministeri. Tampoc l’autor de l’article és arquitecte o expert en urbanisme, sinó llicenciat en Dret i va ser tinent d’alcalde d’urbanisme i habitatge de l’ajuntament de València. I posteriorment, delegat de l’Àrea de Seguretat Ciutadana. I no crec que per no tindre estudis relacionats amb els departaments que va dirigir, no fera ben fet el seu treball. I és que com diu l’Evangeli de Sant Joan en relació als fariseus i el cec de naixement (Jo 9:1-41), no hi ha pitjor cec que el qui no hi vol vore. Per això Jesús denuncia els qui veuen la brossa en l’ull del germà i no veuen la biga en el seu propi ull (Lc 6:41). Per cert, que el conseller Rafael Blasco, del PP, va ser conseller de Sanitat del 30 de maig de 2006 al 29 de juny de 2007 i a més, en la seua joventut havia estat militant del Frap. ¿Alguna vegada l’autor de l’article li va dir al Sr. Blasco (amb qui va compartir militància al PP), que de Medicina sabia “allò mateix que sé jo” i que tenia “alguna mà tacada de sang”?

Però on l’autor de l’article va arribar a la indecència més absoluta, va ser quan, en el seu article de l’any 2020, al·ludia els migrants que arribaven a l’estat espanyol fugint de la fam. L’autor de l’article, que més d’una vegada s’ha confessat cristià, deia al seu text, en relació als jóvens que arribaven a les Canàries, que “allò que faltava, és que fins els migrants nos prenguen el pèl”, ja que arribant a les Canàries, “intenten apoderar-se d’eixes illes”. ¿De veritat l’autor d’aquest article pensava que “els migrants nos prenguen el pèl”? ¿No coneix el drama i el dolor de la gent que ix del seu país per necessitat? ¿O bé creu l’autor d’aquell article que els migrants deixen el seu país per gust o per turisme? ¿No recorda l’autor de l’article, que s’ha confessat cristià públicament, les paraules de Jesús a l’Evangeli de Sant Mateu: “Era foraster i em vau acollir” (Mt 25:38)? ¿Creu de veritat l’autor d’aquell article que els migrants pugen a una pastera perquè sí? Supose que amb aquest raonament, l’autor d’aquell article donarà la raó als qui pensem que Cristòfor Colom va prendre el pèl als indígenes americans, ja que ell (i la Corona espanyola), sí que es va apoderar d’aquelles terres. ¿L’autor de l’article creu que els immigrants que moren a la Mediterrània ens prenen el pèl? També els qui ara vénen d’Ucraïna?

Crec que qualificar els diputats independentistes de “salvatges” o dir que el president Sánchez té al seu equip “etarras asesinos”, o fins i tot desqualificar el Dr. Fernando Simón o el ministre Illa, és “pecata minuta”, al costat de l’insult xenòfob, que és, considerar els migrants com els qui “nos prenguen el pèl” perquè “intenten apoderar-se d’eixes illes”. Potser l’autor de l’article deu considerar el papa Francesc, pel fet d’haver deixat l’Argentina, un que pren el pèl als italians.

Només espere que a l’autor d’aquests dos articles li vagen bé les coses i que no haja d’emigrar. Perquè no és el mateix migrar que fer turisme. I espere que l’autor dels dos articles tinga un mínim de sensibilitat, com ens demana el papa, per la gent que, per força major (no per gust), ha d’abandonar la seua terra. Jo li recomanaria a l’autor d’aquests articles, que repasse la Bíblia i els discursos del sant pare i que siga més sensible envers els qui sofreixen. També Maria, Josep i l’Infant Jesús van ser migrants quan van fugir d’Herodes, i no crec que prengueren el pèl als habitants d’allà on es van refugiar, ni tampoc que volgueren apoderar-se d’aquella terra.

L’autor d’aquests articles hauria d’escoltar les paraules tan assenyades de la Sra. Caya Suárez, secretària general de Càritas de Canàries, davant el drama migratori que viu l’arxipèlag. La Sra. Suárez ha dit: “Com a Església catòlica, no podem restar impassibles davant d’aquesta situació greu de vulneració de drets humans on les polítiques públiques no posen la persona al centre, que és ocupat per altres interessos d’índole econòmica, política, etc”. Segurament que per a l’autor dels dos articles de Levante, la Sra. Suárez també ens deu prendre el pèl.

Aquest ex-polític hauria de recordar que, com diu el llibre de l’Èxode, no s’ha d’acusar ningú falsament. I també hauria de recordar que els Manaments de la Llei de Déu exigeixen no furtar. I companys seus, del seu mateix partit, estan a la presó per furtar.

I és que l’autor de l’article del dia 22 de març, acostumat a les fake news, deu pensar que una mentida repetida milers de vegades, acaba sent veritat. I no. Per més que puga repetir una mentida, la mentida sempre serà mentida. Per això Jesús anomenà sepulcres emblanquinats els fariseus i els mestres de la Llei. ¿Per què l’autor de l’article del dia 22 no denuncia davant la justícia el president Sánchez, si al seu equip hi ha “terroristas asesinos?”. No ho farà perquè no és veritat i l’autor de l’article del dia 22 ho sap. Però continua intoxicant i mentint. I això és intolerable, ja que, els hòmens i més encara els polítics (i els ex-polítics) estem cridats a viure en la veritat, no en la mentida. Per això Jesús ens diu també hui: “La veritat vos farà lliures” (Jo 8:32). No la mentida.

Acusant, falsament, el Sr. Sánchez de tindre al seu equip “terroristas asesinos”, l’autor de l’article del dia 22, hauria de tindre molt present el que diu el llibre de l’Èxode: “No faràs córrer rumors falsos” i també: “et mantindràs lluny de la mentida” (Ex 23:1,7).

I encara, el capítol 19 del llibre del Levític (que l’autor d’aquests articles hauria de tindre molt en compte), diu: “No robareu, ni mentireu...no explotaràs el teu proïsme.....no aniràs murmurant....no tindràs odi al teu germà en el teu cor....quan un foraster residirà amb tu al vostre país, no l’explotareu. El foraster que resideix entre vosaltres, vos serà com un dels vostres, i l’estimaràs com a tu mateix”.

Però és evident que aquests manaments de l’Èxode, no els solen seguir (també entre els qui es diuen cristians), i per això sempre van amb mentides i falsedats.