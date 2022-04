El passat diumenge es van celebrar eleccions a Hongria i, de nou i per majoria, va tornar a guanyar l’ultra nacionalista i catòlic Viktor Orban. No són bones notícies per a Europa. Millor dit no són bones notícies. Així. Sense més. No són bons temps per a la democràcia i la tolerància, en el sentit més ample, a Europa.

Encara no fa ni sis anys, al dos mil quinze, quan la desesperada gent d’Irak o Síria eixia dels seus països buscant vides lliures de guerres i violències, els dirigents europeus els van tancar les portes i els van remetre a camps de refugiats semblants a camps de concentració a Turquia que no és, precisament, un país on es tinguen massa en compte els drets humans. Ho va fer a canvi de diners europeus, clar.

Polònia i Hongria van empentar a aquesta gent fins a les fronteres perquè no «podien rebre a tanta gent». Ara només Polònia i en poc més d’un mes ha rebut a centenars de milers de, sobretot, dones i criatures refugiades provinents d’Ucraïna. El mateix han fet la resta de països d’Europa. Bé, molt bé per la vella i social Europa. Però, algú em pot dir en què es diferencien aquestes persones de les iraquianes o síries de fa uns anys o d’ara mateix? O de les que fugen d’altres zones en guerra o amb fortes repressions buscant vides millors i a les quals la vella i social Europa els tanca les portes?

Al final, una vegada més tot es redueix al color dels ulls i de la pell. No hi ha altres explicacions. O la guerra al Iemen impulsada per Aràbia i els seus petrodòlars no mata igual que la impulsada per Rússia?

Al final la mort apareix igual a Ucraïna o a Palestina, o al Iemen o a qualsevol part del món on es declaren guerres per interessos que mai són del tot confessables i que en massa ocasions amaguen molt més del que ens diuen a la població en general.

La mort d’una persona sembla que no val el mateix a Mariúpol que a Alepo o a Hebrón. No, no té el mateix valor. I amb els partits que no promouen la solidaritat universal com un valor humà, difícil ho tenim com a humanitat, dir-nos d’aquesta manera.

Més aviat el que ens caldria, seria fer una reflexió general sobre què i perquè estem fent algunes coses. Sobretot a l’Europa que diu defensar valors humans per a desenrotllar societats més justes i equitatives. Estem fent tot el contrari. I els dirigents ho saben, però, almenys pel que sembla, manen altres interessos.

Però no sols practiquen aquestes polítiques des de partits que es diuen de dretes, també el PSOE (i si, ja sé que molta gent em dirà que també ho són...) ho acaba de fer amb el poble Saharaui. Els ha venut al règim poc democràtic de Marroc, oblidant totes les obligacions que l’Estat Espanyol encarà té amb la gent de la República Àrab Saharahui Democràtica.

Europa, la vella Europa ja ni és tan social ni tan integradora. Ens estem convertint en un espai poc social que oblida a la gent més vulnerable en favor dels grans interessos. I també en un espai xenòfob que no tracta igual a totes les persones que ens demanen ajuda. Dur d’assolir, però evident pels fets.