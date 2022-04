Escribe Toni Mollà en El tercer toc (me gustan los libros sencillos llenos de ideas) que la corrupción española no es solo un tema penal, sino que estamos ante «una sociedad en la que la verdad ha perdido su valor como vínculo de relación social». No basta por tanto, continúa, con cambiar las élites gobernantes. Se trata de regenerar una sociedad inoculada con el veneno de la sombra, la trampa y el doble fondo. Una sociedad indecente, afirma, utilizando el concepto de Avishai Margalit.

Escribo sobre la corrupción en una semana en la que la derecha valenciana ha asediado a la coalición progresista de gobierno con dos investigaciones en los juzgados. Escribo para intentar responderme a la pregunta de dónde estamos en ese camino de regeneración que en 2018, tras la caída del Ejecutivo de Mariano Rajoy por la corrupción de Gürtel, aún parecía posible. No hace falta decir mucho sobre la higiene de la atmósfera cuando esta misma semana son noticia los ferraris, los rólex, los yates y los hoteles de lujo que un aristócrata y un amigo empresario se pagaron con las mordidas millonarias que sacaron de una venta de mascarillas y material sanitario al Ayuntamiento del PP de Madrid en lo más duro de la pandemia. El veneno de la trampa continúa, está claro después de esto. Y continuará. No seamos inocentes en una sociedad que siempre ha reído con los pícaros. Más allá de presuntos delincuentes concretos de corbata y gomina, la corrupción es el pozo ciego de esta joven democracia. La etapa final del felipismo, con la cultura del pelotazo y el todo vale instalada, fue una bofetada a la ética colectiva. El PP transformó luego con Gürtel la corrupción en modo de vida con el fin de perpetuarse en el poder, lo que me atrevería a aventurar que contaminó moralmente a casi toda la clase política en un intento por competir en condiciones parecidas. Lo preocupante ahora, y hablo desde una dimensión valenciana, es la redistribución comunera de la miseria moral, el ‘todos somos iguales’ que se quiere aplicar a partir de las investigaciones a Mónica Oltra y al hermano de Ximo Puig. Está claro que se han de investigar. Está claro que posiciones de hoy no aguantan la comparación con declaraciones del pasado. Está claro que es preocupante un auto judicial que enumera la cantidad de errores que la conselleria de Oltra cometió con la menor abusada por su exmarido y que se debe dilucidar el papel de ella. Y está claro que somos víctimas (todos, políticos, periodistas y justicia) de un ecosistema donde la corrupción se ha convertido en elemento cotidiano de vida y se ha llevado, con las urgencias y las penas de imagen, carreras por delante de manera gratuita e injusta (podría citar varios nombres propios). Pero lo perverso es que estos dos asuntos se intenten equiparar a una corrupción casi sistémica y que se conviertan en el eje de toda la acción política en 2022, inmersos en un contexto más turbio que nunca en los últimos 45 años. Lo preocupante es quién gana en este ambiente y si alguien se ha parado a pensar en ello, algo de lo que empiezo a tener dudas. Lo preocupante es el mensaje de toxicidad total que se está enviando a una sociedad que ya ha empezado a descubrir la satisfacción interior (peligrosa a largo plazo, pero dulce en el momento) de entregarse a los radicales que vienen a destruir el sistema. Lo preocupante es que en lugar de hacer autocrítica y pararse a reflexionar y a poner barreras a la corrupción (esta ni estuvo en el último congreso del PP), hemos abrazado la dinámica del ‘y tú más’ a sabiendas de que la corrupción no se mide: basta una pizca para ensuciarlo todo. Y a sabiendas de que si el barro cubre a todos no se verá nuestra suciedad. Como si tapar las miserias, aunque sea con basura, fuera más importante que la atmósfera radiactiva. Ciegos ante la amenaza que llega en tren de alta velocidad arrastrando tanta insatisfación moral. En una sociedad tan contaminada, el ruido siempre gana. Hoy mis padres me han preguntado en qué han cogido al hermano de Ximo Puig. Han visto algo en la tele. Con esa realidad juega la derecha. Con el veneno de la sombra. Que vayan a acordarse al ir a votar dentro de un año es otra historia. Pero el poso viscoso que estamos dejando entre todos enturbia la convivencia. Decía Aute que la auténtica fealdad es la ausencia de ética. Uno quiere pensar que aún hay lugar para la belleza más allá de una canción, un libro o una película. Y que aún es posible una revolución moral y cultural.