A l’última cerimònia dels Òscar, el més destacat no van ser les identitats dels guardonats i guardonades, ni els vestits que durant mesos s’analitzaran al detall, sinó l’agressió de l’actor Will Smith a Chris Rock, presentador de la gala, per burlar-se de l’alopècia que pateix la dona, l’actriu Jada Pinkett. Uns segons abans, el còmic ja s’havia mofat de Bardem i «la seua esposa» i, encara que ella va protestar discretament, van haver d’encaixar el colp, imagine que per exigències del guió.

Molt s’ha dit d’aquests minuts de vergonya: les gracietes fora mesura de Rock; la carcallada inicial de Smith en sentir el comentari de l’altre i el seu canvi d’actitud immediat en observar el malestar de la seua parella; l’escena dels dos cowboys enfrontats; la bufetada; el discurs posterior de l’agressor on s’autoatorga la defensa de l’esposa com si ella estiguera incapacitada per reaccionar; acudint a l’amor per justificar l’injustificable... Viure de fer riure deu ser complicat. Complicat i delicat. Exercir la total llibertat d’expressió, també. I és que usar l’humor per enfocar la quotidianitat és d’agrair si això ens rescabala de les ombres que ens assetgen cada dia; ara bé, apropiar-se’n per ressaltar allò que fereix un altre ésser humà, costa d’assimilar. La broma permanent, igual que la queixa incessant, arriben a cansar. Tot és susceptible d’esdevenir humor, diuen. Per a Smith, no, i en va voler marcar els límits. Podria haver protestat ostentosament, haver exigit excuses immediates al graciós de torn o, fins i tot, podria haver abandonat la sala, però el seu honor de mascle ferit resolgué la situació de la pitjor manera possible: tirant mà d’un llenguatge inapropiat i intolerable, el de la violència. Al remat, la nit de major pretensió seductora va quedar així, atrapada entre la fredor d’un còmic agosarat i les flames d’un milhòmens encés. Encara com, en aquella mateixa sala però a anys llum dels pitjors galants de la vetlada, el tracte exquisit que Lady Gaga va atorgar a la gran Liza Minnelli ens va fer saltar el cor d’emoció i enorgullir-nos, una vegada més, de les persones educades, sensibles i intel·ligents.