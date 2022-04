Doy por hecho que muchísimos compañeros del mundo de las renovables y de la energía en general estarán publicando en estos días brillantes análisis de la complejísima situación que se ha ido complicando cada vez más en los últimos meses: Las consecuencias derivadas de la problemática del gas, la invasión de Ucrania (obviando las más importantes, las humanitarias), el giro del gobierno respecto al Sáhara y las presiones de y hacia Argelia, la aceptación por parte de la Comisión para que en España y Portugal se configure el precio de la electricidad de forma diferente al resto de Europa con el objetivo de “controlar” el precio de la electricidad, se traducen en un conjunto de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del 29 de Marzo.

Casi todas estas medidas son, evidentemente, reactivas, como lo fueron las que se fueron aplicando con la aparición de la COVID19. Es decir, aportamos soluciones, generalmente mucho más costosas que si pudiéramos hacerlo con medidas preventivas, adelantándonos a un problema que sabemos que viene o que tiene grandes posibilidades de aparecer. Este es un debate recurrente en un tema tan importante e impactante como el cambio climático en el que es patente que nos cuesta tomar medidas más proactivas.

Una de las lecciones de la actual crisis energética europea es que Alemania parece que ha sido algo ingenua con algunas decisiones que ha tomado en los últimos años. Pero es fácil hacer la quiniela los lunes por la noche. Algo que ya nadie pone en duda es la necesidad de acelerar la incorporación de las energías renovables y la acumulación al sistema eléctrico europeo. Y de entre todas las tecnologías, la fotovoltaica, por sus bajos costes de generación, por su flexibilidad, por su enorme contribución en la creación de empleo, y por muchas otras ventajas, es una de las soluciones más importantes. Pues bien, la mala noticia es que, en Europa, y en España, la dependencia que tenemos del exterior es superior al 95%. No sólo con los paneles, también con los inversores de red.

¿Y quien domina esa industria?: China. No digo que vaya a pasar, (Espero que no) pero si mañana decidieran ocupar Taiwan. ¿Qué paneles vamos a instalar en España? Esta es una situación límite, pero sin llegar a ella, ¿Nos sentimos seguros de esos planes para Europa que hablan de hasta 700GWp instalados en 2030? Yo no, y mucha más gente tampoco. Afortunadamente hay importantes iniciativas, como la muy reciente de la Cámara de Comercio Alemana en Madrid, que pretende hacer llegar este mensaje a todo el mundo empresarial que, sin exclusión, necesita energía limpia, barata y segura. Ellos son los que también tienen que implicarse en un proyecto o proyectos que nos aseguren en Europa cientos de gigavatios con toda la cadena de valor.

El mes pasado, José Donoso, director general de UNEF, se refería también a esta problemática y mostraba datos interesantes. Pues bien, a este tema hay que darle PRIORIDAD y ADELANTARNOS al PROBLEMA. Porque no será difícil que, tarde o temprano, aparezca. Recuperemos la INDUSTRIA (con mayúsculas) FOTOVOLTAICA.