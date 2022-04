El tesoro de las pequeñas librerías

Hay depositadas muchas esperanzas en este extraño mes de abril, quizás para olvidar la atrocidad de la guerra. Vacaciones pascueras casi normales, la Fira del Llibre de vuelta a su calendario habitual y la gran final de Copa en Sevilla. Y con el sol un poco más fuera tras un marzo atlántico. El Vivaldi de lo que llevamos de siglo es el escritor noruego Karl Ove Knausgård, que ha publicado un libro con el título de cada una de las estaciones. «No sabes lo que es el aire, y sin embargo respiras. No sabes lo que es el sueño, y sin embargo duermes. No sabes lo que es la noche, y sin embargo reposas en ella». Así empieza En primavera el tercer volumen de su Cuarteto de las estaciones, que narra una hermosa historia. Igual que la que atesora cada pequeña librería. Esas que coleccionan sorpresas hasta que entras. El confinamiento nos hizo girar la vista hacia las tiendas de libros que han resistido una invasión por tierra, mar y aire. Entrar a una además de reconfortante significa algo parecido a un spa cerebral. Mi más sentido duelo por aquellas que pese al esfuerzo no sobrevivieron, pero mi más sincero brindis por las que cada día siguen levantando la persiana.

Prosperidad. Como si fueran flor de cerezo tras un intenso invierno, hay que mencionar a las París-Valencia, Soriano, Tirant lo Blanch, Railowsky, Ramon Llull, Primado, Futurama, Fan Set, Bartleby, Patagonía, Babel, Berlín, Leolo, Viridiana, La Traca, L’Eixam, La Rossa Estudio 64, El Imperio, Bangarang o la Anticuaria Rafael Solaz. Vaya por adelantado mi disculpa por las que me dejo en el paseo por la ciudad, a la vez que extiendo el reconocimiento al afortunado mapa librero a lo largo del larguirucho país. El periodista y escritor argentino Osvaldo Soriano dejó escrito que uno nunca sabe quien es hasta que se mueren sus padres. Creo que, mientras tanto, somos los libros que leemos, los museos que visitamos, el teatro y el cine que vemos. Hay tanto saber en los anaqueles de una librería que por eso están siempre en la diana de los enemigos de la libertad. No hay que irse muy lejos, porque en València se pusieron bombas en las librerías en los finales de los setenta. Después de las vacaciones de Pascua llegará la Fira del Llibre, una cita que recibe miles de visitantes, que a paso lento curiosean entre las casetas repletas de libros. Una fiesta palpitante que habla muy bien de los organizadores, la Fundació Fira del Llibre y el Gremi de Llibreters de València, como de los autores, editoriales y del público lector. Fundamental. Nadie sabe como acabaremos esta primavera, como en la película La librería de Isabel Coixet, basada en la novela de Penelope Fitzgerald, cuando la protagonista pone a la venta Lolita de Nabokov y se desencadena un terremoto sutil, pero devastador en el pueblo costero británico que está literalmente apartado del mundo. Una deliciosa aventura tragicómica que nos recuerda una vez más que los libros nos hacen más libres. Por eso nunca está de menos recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental para expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas.