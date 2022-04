Ser germà, cosí o cònjuge d’un alt càrrec no és una credencial per contractar amb l’Administració, però el germà d’Ayuso, la germana de Feijóo, el cosí d’Almeida i la dona de Bonilla s’han beneficiat presumiblement de contractes amb les institucions (perquè diguen després que el Partit Popular no fa polítiques a favor de la família). No entre en detalls perquè vostès ja en tenen complida informació a través dels mitjans; però em jugue una corbata (que no tinc) de ‘Christian Lacroix’ que aquesta gent del puntet encara pensa que ha fet un favor i que si ells s’enriqueixen també s’enriqueix el país. I que fins en les millors famílies sempre hi ha alguna ovella negra. Tot i que en la família popular hi ha «overbooking» per entrar en eixe ramat que, més que d’ovelles negres, sembla un ramat negre sencer. Ser comissionista és el nostre esport nacional. El sector públic esdevé pica d’aigua beneïda en la que intermediaris i derivats hi volen ficar la mà. Sí, sí, ja sé: la majoria dels polítics són honrats. Només faltaria. Però els corruptes —per acció, per omissió i sobretot per ‘comissió’— indignen per la resistència numantina a assumir responsabilitats polítiques. Així que no esperen que ningú expie culpes o reconega errors. Ayuso? Au, va, no sigues bleda. Feijóo? Vinga, tu, no exageres. Almeida? Alça, pilili! Bonilla? Sí, home, i què més? Surt del forn de l’Audiència Nacional la tercera sentència sobre la trama de corrupció Gürtel i, preguntat Feijóo per la condemna al PP com a partícip a títol lucratiu, el sentit de la vergonya se li crema a la porta de la boca quan diu: «Ni he llegit la sentència ni em preocupa». No veus que sóc un pato?, li ha faltat afegir. Perquè si el PP trau profit de la corrupció, el condemnen per corrupció i Feijóo fa cuà, cuà, cuà, què més voleu saber de la palmípeda? La sang no es pot tornar aigua. La sang tira. Hi ha partits que són il·legalitzats per la seua ideologia i n’hi ha que haurien de ser il·legalitzats per la seua actuació delictiva.