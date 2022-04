Verdades y mentiras oficiales

Querido y paciente lector, manténgase en ese espíritu receloso contra el Poder, con mayúsculas. Procure no confundir el poder con el gobierno, que es mero ejecutor de decisiones que, con toda seguridad, se toman en despachos lejanos.

En estos terribles días que nos toca vivir, presenciamos imágenes espeluznantes, de ciudades destruidas y de cuerpos destrozados. Las portadas de los periódicos y televisiones hablan de tanques, aviones, y misiles; de territorios ocupados o recuperados, de Ucrania y de Rusia. En medio de toda esa barbarie de una guerra, que sabemos cómo ha empezado pero no cómo terminará, usted, avezado lector, sabe que una de las armas más demoledoras es la propaganda, así es que espero de usted tenga la precaución de cuestionar, - que tampoco significa negar- las líneas informativas ampliamente mayoritarias en nuestro entorno, por si acaso. Sepa que las unanimidades suelen ser sospechosas. Siempre es signo de inteligencia escuchar a esas aves raras que graznan solas, ahogadas por las bandadas de miles de estorninos.

No hay duda de que la dureza de los planos de edificios destruidos, cuerpos abandonados, misiles y soldados deben abrir los informativos. Hay que mostrar la cara del horror y denunciar los crímenes contra las inocentes gentes que huyen del frente. Junto a esas imágenes de máxima crueldad, no vistas desde la segunda guerra mundial, se libra otra guerra terrible: la del mundo no sometido al dólar frente al poder de la moneda americana. Y en medio de esa guerra global, a la que se apunta calladamente China, nuestro euro.

Pocos hablan de la exigencia rusa de cobrar en rublos sus exportaciones. Los rusos pretenden revalorizar su moneda. ¿Qué usted no tiene rublos? No se preocupe, yo le vendo rublos si usted me paga en oro. Y claro, hasta aquí hemos llegado...

Rusia ha lanzado al mundo una bomba que puede ser definitiva: no se fía de los papelitos que fabrica el banco central europeo. ¿Qué hay detrás de ellos si, por hablar solo de España, la deuda se ha duplicado en la última década y alcanza más de 1,2 billones de euros? ¿Tendrá que ver algo la alta inflación con esa terrible deuda de los estados? Desde su exigencia los rusos han revalorizado su moneda a niveles anteriores a la guerra. Ahora con 87 rublos compras un euro. Hace un mes necesitabas más de 140. ¿Es o no es un arma poderosa?

Usted, estimado lector, está totalmente convencido de que la guerra le ha subido a usted el precio de la gasolina a niveles insoportables. Ha leído que ya se dan casos de pillajes en las gasolineras. Lo que ningún medio informativo le dice a usted es que el precio del barril de petróleo en 2008 era de 103 euros y que el litro de diésel costaba 1,13 euros. Y que estos días, catorce años después, el precio del barril es de 101 euros, o sea más barato. y usted paga el diésel a 1,80 euros, o sea, muchísimo más caro. Y pretenden convencerle de que incluso debe dar las gracias al gobierno porque le financia 20 céntimos de euros en cada litro, después de cobrarle bastante más por el alza recaudatoria del IVA. Le roban la cartera con cartas de agradecimiento.

La guerra que no se televisa es la que de verdad está sobre el tablero de lo que se llama geopolítica. Estados Unidos se juega la supremacía del dólar. Europa se juega su euro y su futuro y todos nos jugamos buena parte de nuestro patrimonio. ¿Entiende usted lo del recelo con las verdades oficiales?