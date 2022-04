Durant la segona meitat del segle XIX, pels camps i camins del Pla de Quart deambularen nombrosos bandolers i delinqüents a la recerca de tot tipus de botins. D’aquesta manera, al cas del roder Trenta-Quatre –abatut en juny de 1867 a prop de la «Venta del Poyo»–, podem afegir ara el del bandit Josep Bessó i Català, més conegut com «El Bessó», que fou capturat al Mas de Jutge, de Torrent, en novembre de 1865.

Segons relatà el diari La Opinión, feia mesos que el Bessó –que era natural d’Alaquàs– s’havia convertit en un pròfug de la justícia. I, com a tal, havia «divagado sobre un año en compañía de otros de su clase por esta provincia, y en particular por Chiva, exigiendo cantidades de dinero a varias personas y siendo el terror del país con sus fechorías». Fins que fou atrapat per quatre guàrdies civils de la Foia de Bunyol.

Encara que, segons sembla, la detenció del Bessó s’esdevingué de manera casual –i en un moment en què es trobava sol–, un dels detalls que més crida l’atenció és comprovar com de fortament armat anava, «pues este llevaba una escopeta de dos cañones cargada, una pistola de ídem, un enorme puñal y sobre 40 cartuchos en la canana».

Una circumstància que, a ulls de l’opinió publica, devia fer l’arrest més meritori; ja que, «al presentarse el sargento delante de él y verse sorprendido, se emprendió una lucha a brazo partido entre el sargento y el Bessó; [pero] pudo aquel llamar a los demás individuos» –és a dir, a la resta de guàrdies civils–, «y entonces pudieron lograr el tirarle en tierra y reducirle a prisión, no sin haber recibido antes el sargento un fuerte golpe en el pecho que le hizo perder el sentido, pues a no ser por su decisión y valentía muere a manos de aquel forajido».

I és que, a banda d’una crueltat extrema, si alguna cosa caracteritzava aquells bandolers era la colossal força física que acreditaven. Per això, l’anònim periodista no dubtà a elogiar «el grandísimo riesgo que corrió», «en el acto de la captura del citado malechor», el sergent que l’atrapà. Un home que, pel que sembla, aquell dia es guanyà el jornal «a base de bé», tal com degueren pensar molts dels lectors/es de La Opinión.