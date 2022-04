Hui dia 14 d’abril és Dijous Sant, una data on recordem i, més encara, commemorem l’últim sopar de Jesús amb els seus deixebles abans de la seua Passió i la seua Mort.

En l’Eucaristia del Dijous Sant celebrem quatre realitats: la institució de l’Eucaristia i del presbiterat, el rentament dels peus, signe del servei i de l’amor de Jesús per tots nosaltres, i finalment el manament nou de l’amor.

Tant l’Evangeli de Mateu, com el de Marc i el de Lluc, ens narren la institució de l’Eucaristia, durant el sopar pasqual: “Mentre menjaven, Jesús prengué pa i, després de dir la benedicció, el partí, el donà als deixebles i digué: “Preneu, mengeu: això és el meu cos”. Aleshores prengué la copa i, després de dir l’acció de gràcies, els la passà dient: “Beveu-ne tots, que això és la meua sang de l’aliança”. (Mt 26:26-28).

És en l’Eucaristia que Jesús se’ns dóna com l’aliment que enforteix la nostra esperança i la nostra caritat. I és l’Eucaristia la que enforteix la nostra fe en el nostre camí com a deixebles de Jesús.

El segon fet que celebrem hui és la institució del presbiterat, quan en l’últim sopar, Jesús encarregà als seus deixebles que commemoràrem i que continuàrem la seua missió enmig del món. Per això en instituir l’Eucaristia, el Senyor digué als seus amics: “Feu això per recordar-me”. El sacerdoci ministerial esdevé així signe de la presència de Jesús enmig de l’Església. Però el sacerdoci ministerial és servei a la comunitat cristiana, sobretot als més pobres i desvalguts i a l’Evangeli com a ministres de la comunió eclesial.

El tercer dels fets que commemorem hui és el rentament dels peus, per recordar que també Jesús va llavar els peus als seus amics en aquesta nit santa, com a expressió d’amor i de servei, perquè “ell que va estimar els seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava”. Per això “s’alçà de taula, es tragué el mantell i se cenyí una tovallola; després tirà aigua en un gibrell i es posà a llavar els peus als deixebles i a eixugar-los-els amb la tovallola que duia a la cintura” (Jo 13:1-5). I de la mateixa manera que en instituir l’Eucaristia Jesús digué: “Feu això per recordar-me”, ara, en el rentament dels peus, Jesús també va exhortar els seus amics a llavar-se els peus mútuament, és a dir, a servir-nos els uns als altres: “Si jo, el Senyor i el Mestre, vos he llavat els peus, també vosaltres vos els heu de llavar els uns als altres” (Jo 13:15). Per això Jesús ens dóna un ensenyament per servir-nos els uns dels altres, fins en les coses més humils. I és que el Senyor es convertia en servidor dels deixebles i en el rentament dels peus, Jesús expressava l’essencial del que va ser la seua vida i del que serà la seua passió fins a la creu: un servei per amor.

La lectura de l’Evangeli del rentament dels peus ens convida al quart dels elements d’aquest Dijous Sant: l’amor fratern, l’amor dels uns altres, l’amor que és el signe dels deixebles de Jesús. Per això, com diu Carme Gomà en el seu llibre, “Pregàries seguint l’any litúrgic”, en aquest Dijous Sant cal “viure’l amb intensitat”, per “desfer-nos de les càrregues inútils i de les pors que ens paralitzen”. D’aquesta manera esdevindrem “persones lliurades als altres”. Però l’amor es veu ferit per les guerres i per l’odi, com veiem en l’horror que està provocant Putin a Ucraïna i també en els conflictes bèl·lics que hi ha a tantes parts del món. L’amor, “la civilització de l’amor”, que parlava Pau VI, és la que pot transformar la nostra societat.

La celebració litúrgica del Dijous Sant acaba amb la processó de l’Eucarista fins al monument, perquè en aquesta nit santa fem una estona d’adoració, mentre vetlem en la pregària el Senyor. I és amb el cant del Pange lingua, que acompanyem en processó el Santíssim Sagrament, al monument: “Canta llengua, el sant misteri/ del gloriosíssim Cos/ i de la sang preciosa/ que el Senyor de les nacions,/ fruit d’entranya generosa,/ ha vessat per salvar el món/. El Verb-carn amb la paraula/ muda en carn el que era pa;/ sang de Crist el vi es torna./ Si els sentits no entenen res,/ n’hi ha prou amb la fe sola/ perquè el cor n’estiga cert./ De genolls, adorem-lo,/ aquest sagrament tan gran,/ i el que en fou imatge antiga/ deixe lloc al ritu nou;/ que la nostra fe suplisca/ el defecte dels sentits”.

En aquest Dijous Sant descobrim, una vegada més, que som estimats per Jesús amb aquell amor sense límits, i això ens ha de portar a estimar-nos també els uns als altres.

Que aquest Dijous Sant, dia de l’amor fratern, ens ajude a viure la nostra fe amb entusiasme, amb generositat i amb alegria.