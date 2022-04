“Empezó siendo para los que no servían para estudiar y a día de hoy le ha comido el terreno a los estudios académicos, desde el primer momento estás estudiando para una profesión”. Edu Lago Dj ameniza la matinal del encuentro organizado por la Consellería de Educación bajo el título de Feria L´FP al carrer!

“Yo con mis dos títulos estoy mucho más preparado para elaborar un montaje como este”. El joven profesional de cabina, merced a su formación profesional de grado medio y superior en audiovisuales en el IES de Paterna Henri Matisse, ha actuado en discotecas, pubs y eventos empresariales, “¡y por eso estoy aquí!”.

¿Se tiene en cuenta la honda inquietud psicológica de la adolescencia por acertar a la hora de elegir estudios?

¡Súmate a la formación Profesional! Es la proclama de esta muestra repleta de juventud, sonrisas, ilusiones y energía revitalizante. Indescriptible experiencia la de pasear por entre chicos y chicas que abarrotan la plaza del Ayuntamiento valenciana en torno a veinticinco casetas informativas, demostraciones sanitarias, culinarias, florales o de baile. “¡Hoy se baila! ¡aquí hay flow (rollo) del bueno!” grita una chica desde el escenario iniciando la exhibición de bachata.

Eduardo Spranger en su estudio titulado Psicología de la edad juvenil especifica: “la formación profesional, que es un producto de la cultura y no se posee por naturaleza; ésta conduce ya al ejercicio de la profesión, como la relación más estrecha y más viva que el sujeto puede tener con la profesión”.

“En hostelería podría estar mejor pagado y en turismo también” comenta Clara de veintidós años estudiante de Técnico/Técnica Superior en Turismo en el CIPFP de Mislata. “El centro y las gestiones están muy bien, de profesorado, compañeros y compañeras siempre superbién”, puntualiza. Guillermina joven argentina de veintidós años ya en su país natal descubrió su afinidad para con el mundo de la organización de eventos. “Yo estudiaba Geología, no era lo mío”. Guillermina aun así reconoce la importancia de tales estudios ahora que las tierras raras están en el epicentro económico. “La Geología es la base de todo” hasta para construir cualquier estructura se precisa analizar el terreno relata, pero, “a veces una no sabe lo que quiere”. Todo la direccionaba a estudiar Turismo. “Mi familia siempre me apoyó”. Sobre su actual trayectoria la dicharachera educanda asevera que “hay oportunidad para todo, hablo desde la carrera que estoy haciendo donde siempre hará falta alguien”. Clara, por su parte, admite que “hasta el año pasado no sabía exactamente lo que quería”. Amante de los viajes no duda en afirmar su voluntad por trasladarse ante cualquier requerimiento laboral “me desplazaría, ¡el trabajo es trabajo!”.

¿Existen apoyos económicos para sus estudios? “Recibimos una beca que la reciben los y las universitarios que cumplen los requisitos”, responde Clara mientras algunos de los seis chicos y nueve chicas compañeros de estudios realizan figuras con toallas.

¿Cuándo la mujer dirigirá emporios notorios de turismo y conglomerados hoteleros más allá de las ya casi inexistentes empresas familiares heredadas? “Empiezan a haber más mujeres, va a costar, de a poquito vamos cambiando” comenta Guillermina.

¡Cuidado con las modas y tendencias culturales del momento a la hora de elegir estudios! ¿Estudios para adolescentes de buena posición y otros para combatir la penuria económica y ese terrorífico treinta y cinco por ciento de paro juvenil en España? Apenas aprobada la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional aún surgen dudas. ¿Se instaurarán más plazas, se estipula un mínimo de un cinco por ciento, para alumnado con necesidades educativas específicas? ¿Calidad y equidad caracterizarán la inclusión? ¿Sistemas de evaluación adaptados? ¿Capacitación del profesorado?

Del doce al diecinueve por ciento ha subido la matriculación nacional en Formación Profesional, aun así no se alcanza la media de la Unión Europea y ciento cuarenta y dos son los títulos oficiales que se pueden cursar para activar este sector docente.

¿Cómo discernir entre deseo personal y anhelo espejo profesional en la adolescencia?

“Me gustaría un trabajo donde se viaje mucho, amigos y amigas llegan hasta Murcia, ir fuera de Valencia”. Aydzhan con casi veinte años, alumna de primero de grado medio de Telecomunicaciones, se apuntó al IES Federica Montseny de Burjassot, “más que nada para probar, parecía más dinámico, al final me terminó gustando”. Al igual que el resto del alumnado reconoce que “los profesores son geniales, me llevo bien con todos, suele haber buen ambiente”. Ella y su compañero José Manuel de diecinueve años manifiestan con cristalina franqueza juvenil que sólo una asignatura les cuesta, la de FOL (Formación y Orientación Laboral). Moisés, su profesor, a esto, añade que: “Luego se dan cuenta de la importancia de la asignatura” al toparse con contratos y otras gestiones, también comenta el educador que tras las prácticas “hay empresas que se los suelen quedar”.

¿Se cotiza en el profesorado la capacidad de entusiasmar y comprender al alumnado adolescente?

Una vivienda a escala mostró las aptitudes de este grupo instalando en ella el circuito eléctrico, de telecomunicación y estructural. “Me gusta la electricidad, tiene bastante salida” confiesa José Manuel de diecinueve años, mientras Alejandro de diecisiete asevera que en estos estudios hay futuro. “Me quiero meter al superior de robótica”. También con diecisiete años Silvio reconoce que a su familia “les alegra que siga estudiando para llegar más lejos”, su elección vino dada por el hecho de tener una amiga cuya madre “sabe de la salida de los ciclos y el que más me gustaba era este”.

¿Estudiar lo que se desea y aspira, o ceñirse a salidas laborales? Del veinticinco al treinta y cinco por ciento por ciento de horas son prácticas en empresa durante la formación con contratos de formación en la denominada Formación Dual, a saber: formación y actividad. ¿Mano de obra que, a tiempo parcial, ve reducidos sus mil euros brutos mensuales en catorce pagas anuales?

“Somos cuatro chicas entre veintitrés estudiantes” relata Ángela de dieciocho años estudiante así mismo de primero de grado medio de Telecomunicaciones donde se matriculó por curiosidad hasta que “después me gustó más; el sistema de cómo se montan los circuitos es lo que más me gusta, Imagen y Sonido era mi otra opción”, pero…la nota era la nota.

¿Cuándo las instituciones docentes abandonaran los juicios de valor que se materializan a través de calificaciones claramente hirientes para la autoestima?

Paulo Reglus Neves Freire, pedagogo brasileño, apuntaba que “Sólo aprende aquel que se apropia de lo aprendido”. ¿Alguien realmente con suficiente capacidad institucional plantea darle la vuelta a la tortilla a metodologías en vista del perpetuo fracaso de las establecidas?

¿Por qué se sigue catalogando al alumnado en función de sus descalabros y no de sus éxitos y empeños?

“Para vender el producto tienes que conocer lo que busca la gente y que sea internacional me parece superinteresante” son las palabras de Sandra de quince años, estudiante de cuarto de la ESO. “El año que viene tengo que decidir si por ciclo o por bachiller, me gustaría por ciclo, me gustaría estudiar Comercio Internacional” y por supuesto aprender idiomas, “quiero hacer el mediano y el superior, me gustaría acceder a la Universidad a Marqueting”. Junto a ella visita uno de los puestos la también quinceañera Carmen. “Yo venía a ver Artes Escénicas, me gusta mucho, es como dejar una marca”. Conocedora de la problemática laboral en el sector no se arredra al confesar: “Me lo dice mucha gente, en casa también”. Aun así sueña con apuntarse en una escuela de arte dramático considerando que en España, “sobre todo, el cine se valora mucho” sin descartar producciones en dispositivos conectados a internet.

¿Nadie tiene en cuenta que el fracaso en niveles educacionales superiores viene de la mano de carencias preliminares en esos otros niveles de iniciación educacional? ¿Cómo evitar la infantilización intelectual en un mundo donde televisión, redes sociales y el universo telemático copan la mayor parte de horas en la cotidianidad juvenil?

Cuando la concentración se pierde, algo muy usual, una herramienta es la de escribir esquemas, cuadros sinópticos o cualquier apunte como calzador para la asimilación

¿Qué pasa cuando en una clase algún alumno o alumna se bloquea o desmoraliza, se aplican herramientas solucionadoras personalizadas?

El alumnado no es bueno o malo. Señalar, descalificar a alguien por desconcentrarse, desanimarse, desmotivarse o no alcanzar cierta nota es una tacha para cualquier enseñante. ¿Por qué aún persiste un limbo en el valioso apartado de enseñar a estudiar?

Joseph Pulitzer Berger, húngaro nacionalizado estadounidense, había recibido una cuidada educación, durante su juventud americana conocería la pobreza más absoluta trabajando para sobrevivir como camarero, albañil, estibador y cuidador de mulas. El que fue magnate de la prensa, instaurador de los valorados Premios Pulitzer confesaría: “Aún recuerdo esas mulas. Nunca en mi vida he hecho una tarea más complicada. El hombre que no ha cuidado 16 mulas no sabe el trabajo y los problemas que dan”, recoge el profesor e investigador José J. Sánchez Aranda en Pulitzer. Luces y sombras en la vida de un periodista genial.