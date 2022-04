La política espanyola és un món farcit d’ineptitud contrastada. I totes les dretes se n’enduen el major tall del pastís. Arrepleguen de forma prominent els premis tributats a la mediocritat. En el pòdium trobem de manera destacada una nova parella de ball: Ayuso i Feijóo. Després de l’interinatge de Casado –becari útil d’Aznar–, arriba un nou tàndem com a esperança blanca d’un partit que no té molt clar cap a on tirar per a frenar el possible ascens electoral de Vox i, alhora, poder conquerir la Moncloa.

La presidenta madrilenya, després dels excepcionals resultats obtinguts en els darrers comicis, es posiciona com un valor excels del seu partit, com la principal baronessa territorial. Elevada per alguns a la categoria de musa de la dreta, s’ha convertit en una rèplica perfecta d’Esperança Aguirre. Res estrany, doncs n’ha sigut una alumna avantatjada des que començà a escriure en Twitter en nom de la gossa Pecas de l’exlideresa, sense cap complex. Ayuso ha pogut aprendre les tosques lliçons de la seua mestra i del maquiavèl·lic titellaire M.A. Rodríguez, fins al punt de fer una meteòrica carrera política que no sabem com acabarà, però amb pretensions de pixar ben alt, tot esperant en la banqueta qualsevol relliscada de Feijóo. La seua bona estrella –després de l’escàndol sobre els contractes regalats al seu germà en plena pandèmia–, és similar a la gaudida manta vegades per la seua mentora, gràcies al beneplàcit dels tribunals parafranquistes espanyols. M. Fraga i el seu dòcil hereu Feijóo fagocitaren un nacionalisme conservador ben implantat a Galícia. Qui ho anava a dir, si tenim en compte que don Manuel –franquista reciclat?–, mai no havia sigut partidari de l’estat autonòmic, ni de la Constitució del 78, però va obrir un període de domini dretà de les institucions gallegues i la posterior triomfant trajectòria del seu deixeble –amb quatre majories absolutistes consecutives. Segur que alguna cosa hi degueren tenir a veure les milionàries donacions irregulars retratades en els papers de Bárcenas. Feijóo, amb un historial tan contradictori com llancívol: sindicalista promotor de vagues i tancaments, buròcrata cap quadrat, amic del narco M. Dorado i exvotant de F. González –qui s’ha desfet en elogis cap al líder del PP, recentment–... ha estat capaç d’estar en el lloc i en el moment oportú per convertir-se, al remat, en presidenciable d’Espanya, sense que les seues pífies personals li hagen passat factura –per ara. Les trajectòries d’Ayuso i de Feijóo demostren amb escreix el seu neoliberalisme radical. Han aplicat amb contundència polítiques privatitzadores salvatges, tant en sanitat, com en educació. Líders en retallades, en finançament als col·legis concertats i a les clíniques privades, en reducció de l’atenció primària. Mestres en crispació, pel control estricte dels mitjans públics de les respectives autonomies. I tot això, adobat amb els pagats favors de la majoria de la premsa de la capital. Com que la situació política actual sembla instal·lada en una dinàmica de turbulències al voltant de Sánchez, el populisme del PP –i de Vox, company de viatge forçós– van avançant posicions. Així ho mostra el recent sondatge del GESOP, que apunta una possible majoria de les dretes extremes al Congrés, com a premi a la seua exitosa inèpcia. I què hi farem?