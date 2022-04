El miedo de Francia

París fue la primera ciudad extranjera a la que viajé. Tenía poco más de veinte años y el plan acabó siendo en solitario. Llegué un viernes de verano a un hotel barato en una calle estrecha del barrio de las embajadas. Era mediodía y mi primera imagen al asomarme a la ventana a controlar el barrio fue encontrar a una chica al otro lado de la calle que, junto a la ventana, aprovechaba la luz solar para depilarse las ingles. Sin pudor, sin complejos, con absoluta naturalidad y franqueza. Si hay gestos que contienen una civilización, para mí aquella imagen la extracta mejor que 200 años de grandes principios. A partir de ahí, uno solo podía ser francófilo y se entenderá que cuando le preguntan en qué ciudad le gustaría vivir si pudiera, responda París sin pensar.

Han pasado treinta años. Aquella joven que entonces casi seguro votaba a François Mitterrand ahora tendrá que elegir entre Emmanuel Macron o Marine Le Pen. Dicen los sabios que, por edad, presumiblemente al primero. Mientras, los jóvenes de hoy han estado al lado mayoritariamente del radical de izquierdas Jean-Luc Mélenchon. Así ha sido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Lo que hagan en la segunda será determinante. Dicen los sabios que, como en 2017, Macron volverá a ganar. No por mucho, pero mantendrá la presidencia. No lo termino de creer. Yo, esta vez, tengo miedo de verdad, como ha estampado Libération. Debe de ser por el contexto tan atribulado y el presagio de males encadenados que nos deja: después de una pandemia mortífera y una guerra en el vecindario, la siguiente catástrofe no debe estar lejos. Creo que en esta ocasión no se trata solo de castigar a la política tradicional, ya arrinconada hace cinco años, sino que el objetivo ahora es el sistema, representado en Macron. El objetivo para los que tienen poco más que su voto es destruir porque se siguen sintiendo desprotegidos, apartados y sin futuro. Otro debate es si realmente lo están o si ese es el mensaje que se ha instalado como inamovible. Hasta el punto de que lo desconocido ya no da vértigo a la mayoría, ni siquiera tras observar los riesgos en Rusia del nuevo autoritarismo y tener frente a los ojos las conexiones de la nueva ultraderecha europea con ese modelo de democracias ficticias. Tengo miedo de la expansión del virus de los regímenes rígidos e intolerantes. De la sensación de que no hay manera de frenarlo bajo la búsqueda de un paraguas irreal de seguridad. Tengo miedo por Francia y por Europa. Después del brexit, el repliegue de la locomotora de los principios de la unidad puede ser letal. Tengo miedo por España, porque el contagio puede ser imparable en un país donde cuesta llamar ultraderecha a la ultraderecha y no hay cordones que valgan porque los votantes (y la prensa) conservadora la perciben próxima y hermana.

De aquel viaje de hace 30 años recuerdo la sensación de hipnosis en las salas ovaladas del Museo de l’Orangerie, rodeado de los nenúfares que un viejo Monet se encerró a pintar una y otra vez en su estudio del campo mientras fuera la I Guerra Mundial destruía un modo de vida e inauguraba un siglo XX agitado y sangriento. Tengo miedo de que haya que volver a encerrarse pronto y no sé si seremos capaces siquiera de expresar tanta desolación con tanta belleza.