Hui els vull convidar a una reflexió. Fa només uns dies l’Audiència Nacional va tornar a condemnar per corrupció al PP que ja era, abans, el partit més corrupte d’Europa amb condemnes fermes.

Fa uns dies ens assabentàvem, que uns senyorets, van fer negocis amb productes sanitaris, molt escassos en aquells moments, amb l’Ajuntament de Madrid als primers moments de la pandèmia, lucrant-se de forma que, fins i tot els bancs, van trobar irregular. A més, i pel que sembla, els productes en qüestió van resultar defectuosos, però ja estaven pagats.

Una dreta i ultradreta molt tradicional de missa i processons però a la que pot perd tots els escrúpols i comença a «trincar» sense problemes.

Amb aquests antecedents per part del principal de l’oposició, perquè recordem que l’alcalde de Madrid era, fins fa poc temps, el portaveu d’aquest partit, ens podem imaginar com haguera resultat gestionar la pandèmia sanitària?

L’arrogància i prepotència amb què alguns dirigents del PP ens tracten a la ciutadania és típica de règims poc democràtics a qui molesta no sols les crítiques encara que siguen legítimes, també els molesta que isquen a la llum els seus draps bruts que, com veiem, continuen eixint a cabassos.

Però tornen a la gestió de la pandèmia i reflexionem sobre el tema de la vacunació, per exemple. Ho haguérem fet de manera més o menys ordenada, gratuïta i universal com s’ha fet o, per contra s’haguera hagut de pagar per part de la ciutadania? O, com va fer gent de quasi tots els colors polítics, s’hagueren vacunat abans que la població vulnerable saltant-se totes les cues i ordres haguts i per haver?

Només un exemple, si a la Comunitat de Madrid van deixar morir a milers de persones ancianes a la primera onada pandèmica, ens podem fer una idea del que haguera estat si aquesta gent que canvia material defectuós per diners o que malbarata la preciosa expressió «Llibertat» ficant-la com a lema electoral i justificant així que la gent poguera vindre d’altres països a beure i de festa en ple confinament europeu.

O un altre exemple mentre diumenge a la nit es va confirmar a França que a la segona volta electoral de les presidencials anirien el liberal Macron i la ultradretana Lepen, la resta dels partits en menys d’una hora van fer un cordó per aïllar a la del partit de la ultradreta i recolzar a Macron, a les Corts de Castilla y León pactaven amb la ultradreta feixista espanyola per a repartir-se les bancades del Govern autònom.

Queda un any per a les eleccions municipals i de bastants comunitats autònomes i demane que ja comencen a reflexionar sobre el sentit del nostre vot perquè els resultats marcaran les nostres vides, com ja hem vist. En aquesta ocasió hi ha molt més en joc: el poc que queda de l’anomenat Estat del Benestar està en joc. Perquè abaixar impostos que és com un mantra per a la dreta, no ajuda a tindre educació, sanitat i altres serveis públics que, a més, siguen de qualitat.

He ficat alguns exemples, només un pocs exemples, però espere que ens ajuden a reflexionar sobre el sentit del nostre vot pensant en la comunitat i no sols en nosaltres. En definitiva, ficar el nosaltres per damunt de jo. Reflexionem.