Hui, Divendres Sant, mentre els cristians commemorem la passió i la mort de Jesús, hem de recordar altres morts, altres passions, altres creus. Aquests crucificats del segle XXI els trobem en la crueltat amb què són exterminats els cristians. El martiri d’aquests seguidors de Jesús, hauria de moure la denúncia dels governs i la solidaritat amb aquestes víctimes, que són assassinades pel fet de creure en Jesucrist, mentre Europa calla i mira cap a una altra banda.

És una vergonya que estiguem assistint al genocidi de cristians, en un nou Divendres Sant, davant el silenci del món civilitzat. Només el papa Francesc ha alçat la seua veu per denunciar aquest extermini dels deixebles de Jesús.

Segons la Llista Mundial de la Persecució 2022, 360 milions de cristians pateixen persecució al món, un augment de 20 milions respecte l’any passat. Afganistan és el país més perillós per als deixebles de Jesús, des de l’ascens dels talibans, però també Corea del Nord persegueix els cristians, així com Qatar (amfitrió del Mundial de Futbol d’enguany), Indonèsia y Myanmar. Segons aquest informe, el nombre de cristians assassinats per la seva fe, ha passat de 4761 a 5898.

El 2014, la revista Der Spiegel va donar a conèixer un informe, segons el qual els cristians són el grup religiós més perseguit, des de Corea del Nord a l’Iran i des d’Aràbia Saudita a Afganistan i Somàlia. Cristians colpejats, amenaçats, empresonats o pressionats perquè abandonen la seua fe. Cristians expulsats de les seues llars, temples assaltats, clausurats o enderrocats. I és que encara hui, i per a vergonya del món anomenat civilitzat, són milers els cristians que són martiritzats i centenars les esglésies destruïdes o incendiades.

Hi ha 50 països als nostre món on seguir el Crist és perillós i on creure en Déu té un preu molt alt. I malgrat tot, els cristians perseguits són testimonis d’una fe ferma, malgrat les persecucions.

El P. Manel Nin, monjo de Montserrat i exarca (bisbe) d’Atenes per al catòlics de ritu bizantí, va escriure un article (El martiri de la indiferència) on es feia ressò de la crida angoixada del Patriarca Siri Catòlic Josep III Younan, que denunciava la destrucció d’esglésies, seus episcopals, parròquies. El Patriarca Josep deia: “El nostre arquebisbat a Mosul ha estat cremat totalment, amb els manuscrits i la biblioteca. I ja han amenaçat que, si no es converteixen a l’Islam, tots els cristians seran morts”. Per això el Patriarca s’exclamava així: “És una vergonya per la comunitat internacional”. Per la seua part, el gran escriptor i amic Joan Francesc Mira, també feia un article, La destrucció dels cristians (El Temps 12 d’agost de 2014), tot fent-se ressò de l’escrit del P. Manel Nin.

El drama d’aquests germans en la fe, perseguits i assassinats, no té cap resposta immediata per part d’Occident, que mira amb indiferència els cristians assassinats en països on el cristianisme es troba en minoria. L’actitud del món civilitzat mostra l’oblit i el silenci, també el d’aquells que defensen les causes dels oprimits, que no alcen la seua veu per denunciar aquesta situació. On són les manifestacions de protesta? Per què no hi ha una denúncia pública davant d’aquests atemptats contra la vida i la llibertat d’expressió? Els cristians martiritzats no són també víctimes?

A vegades s’han sentit veus, des de diversos partits polítics, per denunciar la islamofòbia que va escampant-se pel nostre món. Però, ¿per què no se senten les mateixes veus per denunciar la cristianofòbia? El silenci dels governs davant la matança de tants cristians, és una vergonya i una injustícia i també una burla als Drets Humans que proclamen el dret a la llibertat de religió. ¿Per què cap ajuntament no ha convocat una manifestació de rebuig per l’atemptat terrorista que ha matat desenes de cristians? I mentrestant el món “civilitzat” mira cap a una altra banda davant l’assassinat dels cristians.

Per això, mentre alguns protestaven i mostraven públicament el seu desacord per l’emissió de la missa en valencià a À Punt, mai no denunciaven el martiri dels cristians, uns assassinats que atempten contra els Drets Humans, en un Divendres Sant que encara continua.