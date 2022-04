A Carmen González, in memoriam

Aurelio Martínez, president del port, ha dit (Levante, 12 d’abril) que lamenta que algú puga alegrar-se de la nova suspensió de la ZAL, projecte que, segons ell, es “mediambientalment sostenible i genera 1.500 llocs de treball”. Doncs bé, jo sí me n’alegre. I estic segur de no fer-ho a soles, sinó en molt nombrosa companyia; no en tinc el més mínim dubte.

Aclarisc, d’entrada, que opine des del respecte personal. Vaig conèixer l’Aurelio Martínez fa molts anys. Fins i tot, els darrers anys, he tingut alguna xicoteta discussió arran d’haver-li elogiat com a persona davant tercers, basant-me en els meus records. El que no té res a veure amb les seues idees i pràctiques com a gestor portuari, amb les quals no puc estar més en desacord.

Torne al tema. Les veïnes i els veïns han tornat a guanyar un judici contra la ZAL. Un altre, i la història ja va pels trenta anys, des del dia que, quasi per casualitat, les gents de La Punta van assabentar-se que les administracions i els diners, tant de Madrid com de València, tenien previst de fer-los fora del seus espais de vida. I això, que ciutadanes i ciutadans d’un raconet de l’horta guanyen judicis contra entitats totpoderoses ja és en si mateix un fet extraordinari. Que passe més d’una vegada és encara més extraordinari. Fins i tot qui no tinga molta informació del cas sospitarà: Quanta raó han de tindre els veïns! Ja sé que res no els compensarà pel patiment acumulat, per la destrucció de les seues terres i les seues cases, però imagine que, arran de la nova sentència, hauran experimentat satisfacció i dignitat. I això està molt bé.

Immediatament, ha reviscolat el “però és que ja no té remei”. Fals. Per descomptat, la destrucció de La Punta és reversible. Físicament reversible, vull dir. Al remat, traure ciment i portar terra no requereix cap proesa tecnològica. Al país que tots els anys transporta rutinàriament milers i milers de tones d’arena (incloent-hi les que calen per maquillar les destrosses causades per les successives ampliacions del port), al país que buida muntanyes per convertir-les en pedreres, no sona com la cosa més difícil del món. Memòria històrica: La Punta va ser un dia marjal. Els humans la transformaren en horta. Possiblement, carregant cabassos de terra sobre la pròpia esquena, com el tio Tono de Cañas y Barro, la novel·la de Blasco Ibáñez. No cal dir que ara seria bastant més fàcil. Així que possible és, i tant! I, tot sumat, relativament barat. La part social, la de com resoldre les regles de propietat i control de la terra i els usos agrícoles seria segurament prou més complicada. Però només això: complicada; no impossible.

La reparació moral seria oportuna i saludable. Però és que, a més, la suspensió de la ZAL obre la porta a una oportunitat sociopolítica que fóra una llàstima malbaratar. L’oportunitat d’iniciar un temps nou en la relació entre València i el port, una relació que ja fa temps que s’ha convertit en una qüestió de supervivència per a la ciutat. Un bon moment per decidir, col.lectivament, que ja n’hi ha prou de destruccions. La megalomania del port ja s’ha cobrat Natzaret, Pinedo i les platges del Saler, i algun dia caldrà dir que el preu que ha pagat la ciutat és massa gran. I potser el dia ha arribat. Perquè el temps de les infraestructures gegantines, el temps de l’anomenada globalització i de l’expansió incontrolada de la circulació d’objectes i del ciment destinat a rebre’ls, s’està acabant, si és que no s’ha acabat ja. Una lliçó que valdria també per a l’ampliació nord i per a l’accés nord, per als projectes que amenacen amb la repetició, en la totalitat dels Poblats Marítims, de les destrosses causades als situats més al sud. I per a molts altres projectes semblants, no sols els del port. La recuperació dels usos agrícoles a la Punta seria un signe inequívoc que la realitat del segle XXI es comença a entendre i que s’ha començat a buscar vies per mantenir una vida digna enllà del somni boig d’un creixement interminable.

No vull fer un debat tècnic. A hores d’ara, em fa la impressió que ja no val la pena. Que està tot massa clar. En qualsevol cas, si els gestors del port tenen algun argument nou, algun argument que el pas del temps i el pes de la realitat no hagen podrit completament, seria millor que l’utilitzaren. Perquè, francament, això de la ZAL sostenible és una ofensa a la intel.ligència. I allò dels llocs de treball imaginaris ja fa pudor. O caldrà encara fer càlculs de quants llocs de treball s’han destruït ja i quants es destruirien cas de no invertir les trajectòries? De quins territoris, puix que València ho faria ben poc, se’n beneficiarien realment? Etc., etc.?

Així doncs, sí, me n’alegre. Tinc almenys 18 raons. Les que col.lectivament vàrem explicar ja fa més de vint anys, amb un llibre que, vaja! qui ho anava a dir!, ha recuperat una certa actualitat (Els valors de la Punta, PUV, 1999). I encara caldrà afegir-hi algunes raons més, així com l’agraïment a les persones, que, contra vent i marea, tenaçment, dignament, han mantingut la flama fins avui.