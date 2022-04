Pràcticament totes les persones formem part de minories. Cap societat és homogènia socialment. Sembla una obvietat, però si ens parem a pensar en nosaltres, quasi totes i tots formem part d’un o més grups que pateix algun tipus de rebuig i, fins i tot de vegades, cobertura legal distinta. Fem eixe exercici: Quina llengua parlem? Com és la nostra pell? Amb quin gènere ens identifiquem? Quina és la nostra nacionalitat? Tenim els mateixos drets que els altres? Les possibilitats de pertanyença a una o diverses minories augmenta amb els esdeveniments socioeconòmics que ens afecten, i que ens poden fer passar per situacions inesperades de pobresa, o esdevindre persones migrants que han de deixar-ho tot per viure lluny de casa, com estem veient des de fa uns mesos amb la població ucraïnesa al si de la Unió Europea.

Així, enfront dels discursos més conservadors que mantenen que la nostra societat ha de ser homogènia i que sols ens hem de fixar en allò que ens uneix, les societats diverses i multiculturals hem de ser suficientment madures per indentificar les diferències que ens enriqueixen i així construir-nos sobre valors universals de no-discriminació i igualtat de tracte, principis elementals recollits ja a la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 i que han evolucionat en els ordenaments jurídics actuals. I és que l’única homogeneitat que ens ha d’importar ha de ser la de la igualtat. El treball per garantir la igualtat de tracte fa necessària més que mai la col·laboració conjunta entre el teixit associatiu i les administracions públiques en la detecció i prevenció de conductes discriminatòries, sempre amb l’objectiu de garantir la premisa bàsica de que totes les persones som iguals i tenim els mateixos drets. El Consell ja ha aprovat la creació de l’Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte que serà una realitat en pocs mesos, i des de la Diputació de València col·laborem també en projectes associatius per crear eines que treballen per aquesta igualtat de tracte. Així, algunes d’aquestes línies d’actuació són la detecció de discursos d’odi en xarxes socials; l’assessorament de persones migrants perquè coneguen els seus drets i els puguen exercir; la posada a disposició de les persones nouvingudes de cursos d’alfabetització així com l’atenció a migrants LGTB; o l’atenció a persones que han patit situacions discriminatòries per la seua capacitat intel·lectiual, serofòbia o transfòbia, entre molts altres projectes. Perquè garantir la igualtat de tracte és també la nostra responsabilitat, i la participació ciutadana per la igualtat de tracte és l’antídot contra l’odi.