Per fi, les mascaretes de la discòrdia deixaran de ser obligatòries en la majoria dels espais, el proper dia 20 d’abril, després de més de dos anys de prohibicions, de restriccions i de privacions, en molts casos contradictòries. I com ha estat la tònica dominant en la gestió de la crisi sanitària, el govern espanyol serà dels últims a deixar de forçar-nos a emprar el condemnat boçal. Mentre la majoria de països d’Europa fa mesos que l’han retirat, els nostres dirigents l’han mantingut de manera anacrònica. La pell de brau és diferent! Per a pitjor, normalment!

Cal recordar que, els primers mesos de la pandèmia, la mascareta era desaconsellada –per ser innecessària i contraproduent– fins i tot per l’OMS i pel Ministeri de Sanitat, que només en recomanaven l’ús per a les professionals sanitàries en contacte amb persones malaltes o amb símptomes. Tot això en un moment en què gairebé era impossible trobar-ne en el mercat o produir-ne per empreses espanyoles. Quina previsió! Un temps en què els preus s’enfilaren als núvols i es dispararen les milionàries comissions percebudes pels intermediaris arrimats als dirigents polítics, que feren l’agost de manera fraudulenta.

Mentrestant, els col·lectius més damnificats per l’obligatorietat de portar el fastigós morral han estat les criatures i el jovent, que han hagut de patir-lo sense haver-se’n demostrat l’eficiència. Així ho han estat manifestant les associacions de pediatres, de psicòlogues i de logopedes, que n’han assenyalat de sempre els efectes negatius en el desenvolupament emocional, en l’educació, en la socialització i en la salut mental. Fa mesos que als centres educatius de Dinamarca s’han eliminat les mascaretes, amb petició expressa de no usar-les a les classes, per poder permetre una comunicació més efectiva. La pell de brau és diferent!

Després d’un temps d’opacitat informativa, s’acaba de publicar un estudi realitzat entre 600.000 alumnes de Catalunya en què s’ha demostrat la ineficàcia de les mascaretes en tots els trams d’edats fins als 12 anys. Que impliquen un elevat risc a curt i a llarg termini per les infeccions bacterianes i respiratòries que produeixen, així com problemes psicològics, emocionals, socials i la vulneració dels drets de les persones amb diversitat funcional que necessiten veure les cares per entendre’s correctament.

Per al jovent adolescent, la mascareta serà recordada, a més, com el símbol d’una dramàtica època de la seua vida en què s’ha col·lapsat el desenrotllament psicològic i comunicatiu natural de la seua edat. Com un mur que amaga sentiments i expressivitat. Que oculta l’estat psicològic d’una jovenalla que ha hagut de patir un increment molt significatiu de trastorns, com ara l’ansietat i la depressió, que han multiplicat de manera vertiginosa els intents de suïcidi: una pandèmia silenciosa que s’ha cobrat més vides joves que la mateixa covid.

L’alliberament que significa eliminar la imposició de la mascareta és monumental. És cert que moltes persones preferiran seguir portant-la, per necessitat o per la por inoculada durant tants mesos. I potser s’instal·le permanentment en els hàbits de molta gent. En qualsevol cas, ara és el moment de fer tots els debats públics que no s’han realitzat. Confrontar les diverses visions científiques existents sobre tot allò que gira al voltant de la gestió de la pandèmia, amb la innocent esperança que siga la darrera?