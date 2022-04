El cielo puede esperar

Creo que Antonio Resines cae bien. Bueno, aquí no se puede dar nada por sentado. Con decirles que hay gente a la que no le gusta el jamón...

A mí me atrapó cuando Fernando Trueba lo soltó de reportero gráfico en «Ópera prima» persiguiendo como perro de presa las fantasías propias de toda una generación que surgía de la inopia para zambullirse de cabeza en un mundo de relaciones y quimeras difícil de atrapar y, sobre todo, de llegar a la mismísima cama. Desde esa primera aventura el gachó ha participado en cerca de 130 títulos a los que hay que sumar catorce años de «Los Serrano», ahora que se habla de retomar la serie a lo que él replica que si ya fue inaudito el final cualquiera es el guapo que reinicia aquello.

El popular actor ha vuelto, no de la uci, sino del más allá donde se sentó a la mesa con Hitler, Mussolini y Franco, el sueño de Santiago Abascal, y no es justo que el otro disfrute de esas visiones divinas y no él al que dentro de su credo las vacunas se la traen al pairo. Según cuenta el farandulero, excitado como retorna tras escapar del calvario, la reunión se fraguó para intentar que Herr no invadiese Polonia comentándole de entrada «hombre, Adolfo, a ver...», que es infinitamente más de lo que le ha trasladado Il Duce «voxero» a su admirado Vladimir para que, de una vez por todas se deje de hostias en Ucrania.

El ganador del Goya a mejor protagonista por «La buena estrella» y reciente medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes es paciente por angina de pecho y también de un cáncer colorrectal superado, porta una prótesis en la rodilla, tiene cambiada la cadera entera, afrontó una rotura de fémur y la cuarta, quinta y sexta lumbares las lleva apuntaladas, todo eso antes de la atrofia muscular del 85% que arrastra hoy nada más salir del coma. No es mal guion en absoluto para tirarse a hacer comedia y venga comedia. Hombre, algo empujará.