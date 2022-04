La valoración de las personas que tienen responsabilidades públicas no debiera hacerse con brocha gorda sino con pincel fino, capaz de relatar y valorar los hechos positivos y negativos. Pero no siempre es así, en ocasiones algunos hechos negativos son capaces de arruinar el crédito y el prestigio ganado en el pasado.

En tiempos de juicios paralelos que muchos sufren, la verdad judicial que se contiene en las resoluciones judiciales irrecurribles debiera poner fin a cualquiera especulación sobre la responsabilidad penal de las personas, aunque se trate de una verdad parcial que, en ocasiones, no se compadece con la verdad de los hechos. Los jueces tienen que ceñirse a las pruebas que puedan incriminar a las personas, pues en nuestra legislación penal-procesal los delitos tienen que probarse en un proceso que, afortunadamente, contiene un sistema de garantías que distinguen a los Estados democráticos de Derecho de los que no lo son: los que imputan delitos a otros tienen que probarlos por medios lícitos.

Pero la verdad judicial que puede amparar a una persona no lleva aneja la ejemplaridad que debe concurrir en las personas que desempeñan cargos públicos, por tanto, que toman decisiones sobre los intereses de los demás ciudadanos. Y si a alguien se le puede exigir ejemplaridad, más allá de verdades judiciales o fiscales, es al Jefe del Estado. Pues si en sistemas democráticos los monarcas y sus familias no son ejemplares su existencia pierde sentido. Y otro tanto puede decirse de los que ocupan funciones públicas del más alto nivel.

Es necesario diferenciar dos facetas o caras de Juan Carlos I: La de un monarca heredero de Franco que, sin embargo, fue uno de los artífices de la transición; y la de una persona que ha tenido conductas en que la falta de ejemplaridad o la vulneración de las leyes han sido más que evidentes durante su mandato y después del mismo en que ha conservado privilegios excepcionales en España. Privilegios que un tribunal británico le ha denegado admitiendo la posibilidad de que sea juzgado por acoso a su amante Corina.

En el caso del monarca emérito ni siquiera se puede hablar de verdad judicial, solo de verdad fiscal ya que el fiscal del Tribunal Supremo ha acordado el archivo de las investigaciones iniciadas en relación con sus actividades económicas, durante su mandato y después del mismo, por motivos que ponen de manifiesto que el rey emérito vulneró la ley: la regularización de sus cuentas fiscales, la prescripción de presuntos delitos, o bien estar al amparo de la interpretación que los tribunales hacen de la inmunidad del que fuera rey durante su mandato (interpretación difícilmente aceptable de que la inmunidad alcance a las actividades privadas). Y como es sabido, el archivo de las investigaciones por el ministerio fiscal en el Tribunal Supremo impide que este Tribunal se pronuncie, en virtud de su doctrina que impidió que se juzgara en ese Tribunal a un conocido banquero español que a dado nombre a la misma, «la doctrina Botín».

En el caso del monarca español estaríamos en presencia de una verdad del ministerio fiscal, una verdad provisional que no sirve para desempañar la falta de ejemplaridad reiterada del monarca emérito a lo largo de décadas. La cuestión es si ésta falta de ejemplaridad ha interferido en asuntos de Estado a lo largo de su mandato y hasta que punto ha arruinado todo su prestigio.

Los políticos españoles, por lo general, cuando la verdad judicial les exonera de responsabilidad penal, civil o administrativa se acogen con gran alborozo a dichas resoluciones judiciales y consideran que su ejemplaridad queda acreditada. Y cuando la verdad judicial les es adversa hablan de complot, persecución ideológica y un largo etcétera de escusas de malos cumplidores de la ley. Hemos visto estos comportamientos en todos los partidos políticos españoles, sin excepciones. Ahí están las hemerotecas para que cualquiera pueda comprobarlo.

No nos cabe duda de que en muchas ocasiones las resoluciones judiciales pueden ser injustas, y tampoco tenemos dudas de que en ocasiones la verdad judicial permite considerar que el imputado además de no haber delinquido había sido ejemplar. Pero en demasiadas ocasiones la verdad judicial no es capaz de limpiar la imagen probada de falta de ejemplaridad de algunos políticos.

Recientemente hemos contemplado con perplejidad la disputa televisada y radiada entre Casado, presidente del Partido Popular, y Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Nos interesa especialmente la entrevista radiofónica, muy difundida, en que Pablo Casado diferenció con claridad licitud y ejemplaridad. Y puso un ejemplo muy claro, a Casado no le parecería ejemplar que siendo él presidente del Gobierno un hermano suyo se presentara a una licitación cuya adjudicación dependiera del Consejo de Ministros por él presidido. Algunos se han manifestado en contra de esa diferenciación entre lo lícito y lo ejemplar que, sin embargo, a nuestro juicio pone de manifiesto un alto sentido ético de Casado.

No se puede inhabilitar con carácter general a los familiares de cargos públicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, pero además de las reglas que ya existen como la de la abstención de los que tienen que decidir cuando en un procedimiento están involucrados sus familiares, deben establecerse reglas específicas más claras que tengan por finalidad garantizar la igualdad de los españoles en sus relaciones con las Administraciones públicas.