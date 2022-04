El 1667 Joan Baptista de Valda oferia als jurats de València el seu Llibre de les assistències i funcions, que era tant com dir el cerimonial que havien de seguir el justícia i els jurats valencians, segons marcava la tradició o segons s’havia establert, per anar al ritme dels nous temps, atés que algunes qüestions calia actualitzar-les. Valda, secretari del consell municipal, s’inspirava en un altre llibre ara segurament perdut per a sempre i redactat per Marc Antoni Ortí. El volum de Valda, però, compilat en plena efervescència del protocol barroc, segurament va gaudir d’una elevada influència, i en són testimonis les còpies del manuscrit que han arribat fins a nosaltres i que es troben actualment a l’Arxiu Municipal de València, a la Biblioteca Pública de Rouen i a la Biblioteca del Monestir de Montserrat. El manuscrit, a més, ja fa anys que el vàrem editar, l’amic Antoni López Quiles i jo mateix, gràcies a l’interés de l’Ajuntament de València (1998).

Però si ara parle d’aquell manuscrit del protocol municipal valencià, és perquè conté una descripció dels rituals que el consell local portava endavant, per tal de celebrar el diumenge de Pasqua -com també hi ha detallat cada dia de la setmana de Passió. De fet, ens diu que «lo dia de Pasqua de Resurecció van los jurats, ab ses gramalles de domasch carmesí, racional y síndich o síndichs, a la capella machor de la seu i asistixen a l’offici». La cerimònia religiosa és el primer que s’indica. I segueix: «Si va lo virrey, lo ixen a rebre al lindar de la porta dels Apòstols, per hon acostuma entrar, y aprés, quan se’n va, lo acompanyen fins a la llongeta de la mateixa porta, a hon se despedixen de sa exelència y se’n van a la sala a llevar-se les gramalles». Havien de fer, també, el mateix, si el virrei entrava o eixia per alguna altra porta de la seu. Valda indica, també, altres possibles casos, que només passaven quan el virrei era la mateix persona de l’arquebisbe valencià, que eixia per la porta del Palau.

La descripció tan detallada del lloc per on es rebia l’autoritat reial i se l’acomiadava des del temple municipal, era una mostra de la importància que tenia remarcar davant la població aquell tipus de qüestions. Hi havia la idea ben clara que els temples eren propietat de la comunitat -pagats i construïts per la comunitat local- i no dels senyors arquebisbes. I per això, eren ells qui rebien i acomiadaven de sa casa els representants reials.