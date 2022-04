Dos años sin una Semana Santa como Dios manda se sienten y los informativos se están dejando llevar sin remilgos por el fervor de los creyentes y la alegría de los que pasan sus vacaciones en la playa o la montaña, con o sin lluvia. Más que hartos de la pandemia, la queremos lejos, tanto como en Shanghai, donde están confinados desde finales del mes pasado.

En clave nacional las mascarillas protagonizan la conversación entre la cercanía del día en que dejen de ser un accesorio imprescindible y el ‘pa la saca’ con el que celebró el tal Alberto Luceño, la sisa de 4,6 millones de euros. Con el casi otro millón que se llevó Luis Medina, las comisiones ascendieron al 45 por ciento del coste total de la operación para adquirir material sanitario cuando los demás alucinábamos con lo que estaba pasando encerrados en casa en marzo de 2020. Las noticias repasando la lista de la compra de coches que podría conducir James Bond, los relojes y las estancias en hoteles de lujo se alternan con las de procesiones y la devastación en Ucrania.

Y en estas, Telecinco no encuentra otro momento más oportuno que Jueves Santo para estrenar «Servidor del pueblo», la serie que protagonizó el entonces actor y productor. Anunciaron su adquisición hace semanas, pero no han podido lanzarla antes por las dificultades para doblar en condiciones una comedia que juega continuamente con los chistes, dobles sentidos y localismos, no solo en el lenguaje, también en el contexto político y social.

En la pieza presentada por Pedro Piqueras que sirvió de introducción a los dos primeros capítulos tuvieron que explicar una de estas bromas. Ofrecían al recién elegido presidente uno de esos grandes relojes que gustan a los comisionistas, de una marca que supuestamente usa Putin y que se pronuncia de forma parecida a como dicen imbécil en ucraniano, escena que fue suprimida cuando disfrutaron de la ficción en Rusia hace años.

La gracia está en ver al ahora admirado presidente de Ucrania sentado en la taza del wáter cuando llegan para comunicarle que ha ganado las elecciones en un primer capítulo bastante caótico que recurre a los flashbacks para explicar cómo un profesor de instituto llega al gobierno y por qué vive con sus padres. Intentaremos seguir las andanzas del personaje cuando se enfrente a los malos, los oligarcas. Dependerá de si Mediaset nos deja. En el estado de aturdimiento que padece no está claro en qué franja ni en qué canal la emitirá.