Si a vostè li donen a triar entre dos bons vins triarà el que li semble millor, si ha d’escollir entre un vi bo i un vi dolent elegirà el primer, però si ha de triar entre dos vins dolents optarà pel menys roí, és a dir, el «mal menor». Així identifica l’electorat francès a Macron, no com la millor opció, sinó com la menys pitjor. Percepció que augura una altíssima abstenció, atès que molta gent ja no se sent motivada a votar pel «mal menor». Tampoc en Espanya, on l’ascens electoral de Vox demostra que el cordó sanitari s’ha descordat. L’extrema dreta està guanyant la batalla cultural cimentada en tres pilars: identitat, tradició i sobirania, i, davant una esquerra desnortada que camina per una inestable cornisa ideològica, molts dels seus votants prefereixen saltar al buit i provar sort. Avís per a navegants; les eleccions franceses són com la carcassa que anuncia l’inici de la mascletà, un senyal d’avís que l’’efecte papallona” promet repercussions en altres països. És curiós: polítics que en lloc de guanyar-se la ciutadania amb projectes atractius (si és que en tenen), llancen proclames a favor d’un cordó sanitari a l’extrema dreta equiparant-la al nou Goldstein (l’Enemic del Poble en la novel·la d’Orwell), com si això bastara per a seduir l’electorat. A falta d’idees que entusiasmen, agiten l’espantall. Està bé això de ‘tots contra Le Pen’ (encara que supose votar amb una gafa d’estendre al nas al nen mimat de la banca Rothschild). Però si l’extrema dreta ha deixat de ser marginal a tot arreu és perquè els partits arrecerats sota el paraigües ‘tots contra el feixisme’ actuen com a gerents de les elits empresarials. Quan no es vota per convicció, sinó per temor a què guanye un altre, és perquè cap partit arreplega les demandes de la gent. Parafrasejant Borges, voten contra el feixisme no perquè els unisca l’amor, sinó l’espant; i entre la pesta i el còlera, «més val un vot que fa pudor a un vot que mata», com deia una pancarta en un suburbi de París.