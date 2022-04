El diumenge que ve, entre el Dia del Llibre i de sant Jordi, i abans del dia de commemoració de la derrota del Regne de València a la batalla d’Almansa, hi haurà la segona volta de les eleccions a la presidència de França, que haurem de seguir amb la por i la confiança pendents d’un fil massa incert sobre les condicions actuals i futures de la liberté, égalité, fraternité.

Hi arribarem amb precedents pròxims, com les passades eleccions d’Alemanya, per a confirmar si a Europa, o almenys amb els dos Estats de referència actual d’Europa, caminem, anem avant, resistim... Amb totes les salvetats que calga, en el sentit originari medieval, el nascut a Occitània quan encara no era França, fa vuit segles: com a refugi civil, garantia de no agressió i dret d’asil.

Passa l’abril també amb una por, complementària del compromís de resistència, davant les recents experiències pèssimes, avalades per majories electorals escasses o no tant, en països com Hongria, i abans el Regne Unit, Polònia o criminalment Rússia, i en regions veïnes com ara l’anomenada Castella i Lleó, i abans Andalusia o Múrcia, i sobretot, Madrid (en eixe cas, amb trompeteria mediàtica). Així, la intolerància agressiva contra Europa, contra l’autonomia política, la immigració, els drets i les opcions d’igualtat de gènere, la memòria i la realitat dels milers de víctimes de la guerra, la comunicació pública veraç... hi tenen escasses diferències d’expressió en monstruoses retòriques i fets.

La qüestió vertaderament oprobiosa: totes eixes barbaritats han estat votades per majories socials. I encara més terrible: per una part de la joventut, que hi ha participat i s’hi entusiasma agressivament. Ara pot ser, haurà de ser, la major part de la joventut, a la França protagonista, la que done llum a Europa, des del moviment de La France insoumise –el líder és net d’un valencià emigrat, fill de francesos nascut al Marroc, i ha treballat de ministre socialista per a l’Ensenyament professional, corrector, rellotger i dependent d’una benzinera. Per a que no el mal menor sinó l’ideal del pròxim diumenge de nit esbandisca la por desastrosa per als pròxims anys, des de França a l’Estat espanyol, i al nostre país, cada ciutat i poble, li cantaria jo a la democràcia: «Rossinyol que vas a França, rossinyol / encomana’m a la mare, rossinyol / d’un bell boscatge rossinyol / d’un vol».