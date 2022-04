Lo primero que uno advierte si se despierta en mitad de la noche, hundido en las tinieblas nocturnas, es la sensación de pánico. Es el pánico irracional a la oscuridad. Eso sucede en el primer segundo. Luego, de inmediato, tras ese mínimo plazo de tiempo, palpamos el edredón, alargamos la mano y tocamos la almohada, o nuestros ojos descubren una señal del amanecer que inicia tímidamente su filtrado a través de los visillos, o nos percatamos de que el perro ha dado un salto, ¿cuándo?, y se ha ovillado en un extremo de la cama, y la cosa se frena, se revisa ese pánico, pues sabemos que nos hallamos en lugar seguro, que nos encontramos en parte de nuestro reino, ni más ni menos que en nuestro propio dormitorio, bajo la enorme fotografía en blanco y negro de un París lluvioso tomada por Doisneau en los años cincuenta que tengo colgada en la cabecera.

Algunos expertos señalan (Rafael Llopis, por ejemplo, psiquiatra y gran conocer de la literatura de terror, fallecido semanas atrás, un modesto sabio) que eso viene a ser un préstamo atávico, una rémora, una consecución de cuando habitábamos en la cueva, y la oscuridad, la espesa oscuridad, lo envolvía todo, incluido el tigre dientes de sable que permanecía al acecho para comernos. Igual ocurre cuando experimentamos ese sueño en el que caemos y caemos pero del que nos despertamos antes de tocar el suelo. Es una respuesta de nuestra cadena cromosómica, es información subcortical que nos llega de nuestros ancestros, antepasados que temían quedarse dormidos en la rama del árbol, caerse de la misma y ser devorados por un depredador. No sé si será verdad, pero es una teoría bonita. Lo mismo que sostienen algunos etólogos de que conservamos recuerdos de cuando éramos medusas o delfines.

Al pobre Gregor Samsa lo que le sobreviene no es con exactitud eso que digo, dado que, contrariamente a lo que experimentamos, y hoy lo he vivido yo, en esa secuenciación confusa entre el onirismo y la vigilia, donde al final se impone la segunda, él asume su nueva condición de coleóptero y tira hacia delante, preocupado más por no llegar a su hora al trabajo que por haberse transformado en un bicho, con lo que asume y asumimos que lo extraordinario, el haber mutado de animal hombre a animal insecto, se convierte en ordinario. Al personaje de Kafka lo que le pasa es que se despierta metamorfoseado en un insecto y en una realidad de la que duda que sea real, considera que es más bien un sueño (una pesadilla, mejor), prolongado este por impulso, y del que no puede salir porque ignora el código de las leyes que le permita romper ese laberinto. Lo de Gregor y Franz, Samsa y Kafka, es de naturaleza, si perdonan la petulancia, metafísica.

Y es que, al despertarme hoy, tras un sueño intranquilo, más que pánico me he sentido Gregor Samsa. ¿Qué me ha ocurrido?, me he preguntado. ¿Lo que escuchaba era así? De golpe he metabolizado de un solo sorbo una dosis de angustia física y otra de angustia metafísica. La culpa la ha tenido el pinganillo de la radio incrustado en el tímpano que emitía noticias a las siete de la mañana -unas noticias que, cuando salga este texto, algunas habrán caducado y otras, las más trágicas, mantendrán su vigencia-, es lo que me ha alertado de que eso eran referencias ciertas y de que no continuaba moviéndome dentro de un sueño placentero. Me ha agitado la persistencia de las mentiras de Putin respecto a Buchan, la captura del alijo de más de mil animales disecados en un almacén de Bétera, la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León con la bandera alzada de la antimemoria histórica y del antifeminismo, el ronroneo de las investigaciones sobre la pederastia en el seno de la Iglesia que indican que por ahora solo asoma la punta del iceberg, el que casi veinte de cada cien personas en el mundo padecen dolor de cabeza a diario, o que China continúa con el objetivo de alcanzar la meta de covid cero y no le sale la jugada...y el hecho, debo insistir en este dato, de que no solo no era un sueño el que habían retirado de la Glorieta el monumento dedicado a la capa española, sino que es una pesadilla. Sigue, bajo la lluvia y bajo el sol, en su emplazamiento de siempre.