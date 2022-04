No sempre som capaços de tastar amb intensitat les bones coses que ens succeïxen. Eixa actitud està perfectament definida a través de la locució ‘de raspalló’. Ella ens indica que una acció es fa superficialment o amb poc d’interés. Quantes vegades vivim ‘de raspalló’ bons moments sense valorar-los? Amb la locució, diem que alguna cosa toca lleugerament algú però també que una persona no actua conscienciosament. A voltes, presumim d’actuar ‘de raspalló’ perquè parega que no ens impliquem en determinats assumptes. És sinònima de l’expressió ‘de passada’, però em quede amb la genuïnitat ‘de raspalló’.

Un dels primers temes que m’inspira la locució és el relatiu a diverses actuacions públiques. Dos polítics han volgut passar ‘de raspalló’ en determinades circumstàncies per a evitar polèmiques. El primer és el President del PP Alberto Núñez Feijóo. No ha estat present en el nomenament del president de Castella i Lleó. Ha actuat ‘de raspalló’ i no ha assistit a l’acte per no saludar el president del partit de la ultradreta amb el qual ha pactat. És curiós que una força política que vol eliminar les autonomies entre en un govern regional. El segon representant que ha volgut aparéixer ‘de raspalló’ és l’alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida pel que fa a la irregularitat en la compra de mascaretes per part del consistori. Volia que la seua relació amb el cas fora vista fugaçment. Moltes vegades, actuem també en les nostres poblacions ‘de raspalló’, quan tenim l’oportunitat de demostrar els sentiments. Esta setmana era soterrada a Estivella una destacada pintora del Camp de Morvedre. El seu nom era Maria Chenovart. Quasi totes les cases del seu poble tenen algun quadro de tan generosa pintora. Estic segur que era i és estimada. Però la trista realitat és que al soterrar de l’artista de 98 anys sols assistírem una vintena de persones, comptant l’alcalde. Tinc la sensació que la inèrcia ens fa actuar en ocasions ‘de raspalló’. Diguem que una cosa ens importa o que estimem una persona però ens quedem en la superficialitat de la frase. Esperem que els altres actuem i nosaltres sols utilitzem unes bones paraules. En definitiva, no mirem ‘de passada’ la vida. Contemplem-la de forma sencera per a trobar major felicitat. Evitem que ens toquen «de raspalló» els sentiments més meravellosos del món. Deixem impregnar-nos de la seua saba més dolça.