Fa uns dies vaig acudir a un acte homenatge a les díhuit persones de la Vall d’Albaida assassinades als camps de concentracions nazis, sobretot al de Mauthausen.

Va ser un acte impulsat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que, amb la seua responsable la consellera Rosa Pérez Garijo al front, van voler retre homenatge a dones, homes i criatures assassinades i esclavitzades fins a la mort a Mauthausen.

La memòria a totes elles va prendre forma en cadascun dels Taulells de la Memòria que la consellera va entregar a familiars, o responsables polítics municipals dels pobles d’on eren originaries aquestes persones.

El record a totes les persones que van lluitar per la llibertat i la dignitat arrabassada pel cop d’Estat feixista i que van sobreviure al genocidi posterior a la guerra fugint a França on, de nou van patir la segona guerra mundial i, de nou també van defensar les llibertats enfront de l’odi del feixisme, és un gest necessari per a poder retornar-los la dignitat que el franquisme els va negar silenciant els seus noms.

Encara no som conscients de la necessitat d’actes com aquest i no sols per a recuperar una part de la història que se’ns ha ocultat al llarg dels anys. I, sobretot ara mateix quan la veu del feixisme torna a prendre vol, cal recordar les conseqüències que poden tindre col·locar a gent de la ultradreta als governs com el de Castilla y León.

L’eliminació, fins i tot física, de qui no pensa com elles i ells, el silenciament de veus diferents, l’odi a qui no segueix els seus dictats, l’extensió sense gens de vergonya de mentides i un llarg etc. són les seues eines per a soscavar la democràcia plural en la qual visquem.

La tasca impulsada per la consellera Pérez Garijo, primer com a diputada de la Diputació de València i ara al capdavant de la Conselleria, no sols és necessària, és, a més, justa amb totes aquelles persones ignorades al llarg de tants anys i per tants Governs de tot color.

Hi haurà qui ho qüestionarà per tornar a imposar la seua veritat. I, també hi haurà qui els ho permetrà, com el president de Castilla y León. Però amb això només aconseguiran augmentar la indignitat dels que volen mantindre una única veritat dels fets: la veritat de qui va imposar la dictadura feixista de Franco a la força. I també fer palesa la seua enyorança d’aquell règim de terror.

La tasca important que la consellera i el seu equip estan fent només vol donar nom i veu a tota la gent que va perdre la vida lluitant per les llibertats aconseguides amb la Segona República. Unes llibertats legítimes furtades per gent que, com la d’ara, només volia imposar les seues normes.

I a aquella gent que encara queda en les voreres i que va ser assassinada per la democràcia, se’ls està tornant la dignitat de la memòria i del record. Així com la de poder donar-los un soterrament digne.

Actes de justícia i de reparació de qui creu en la democràcia i en les llibertats.

Actes de clara voluntat política d’honorar a totes aquelles persones que van perdre la vida per eixos valors que són la democràcia i les llibertats.

Actes necessaris per a lluitar contra la desmemoria interessada d’una història mal contada. La nostra pròpia història.