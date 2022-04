Això va respondre, en roda de premsa després del consell de ministres, la ministra i portant-veu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, a una pregunta d’un periodista sobre el pacte del PP i Vox al govern castellano-lleonès. La ministra Rodríguez va dir que el govern “estaria vigilant” perquè aquest executiu no faça res contrari a “la democràcia i les llibertats”.

Aquesta actitud “vigilant” del govern espanyol, pren més actualitat que mai amb el “catalangate”. Per això mateix Amnistia Internacional ha demanat a l’executiu de Pedro Sánchez, que faça el possible per aclarir la possible implicació del govern espanyol (amb el Sr. Rajoy i amb ell mateix), en l’espionatge als polítics independentistes i líders socials.

És inacceptable l’espionatge als responsables de partits democràtics i al moviment independentista, un moviment també plenament democràtic. No pot ser que amb el programa Pegasus (que només tenen accés els estats), s’espien 65 catalans, entre ells els quatre últims presidents de la Generalitat. Això només és un atac a la democràcia i una violació de la intimitat dels espiats.

Les preguntes que ara cal respondre són: d’on han vingut les ordres d’espiar els líders polítics independentistes? Quants diners s’han destinat per comprar el programa Pegasus? Hi haurà una comissió d’investigació per aclarir aquest espionatge o bé es taparà amb l’excusa dels secrets d’estat? Hi haurà una assumpció de responsabilitats per aquesta operació de l’estat contra els drets i les llibertats més bàsics? S’identificaran els responsables d’aquest atac a la democràcia? Es defensarà l’article 16 de la Constitució que proclama la llibertat ideològica? Es produirà alguna dimissió? Cal que recordem que fa 27 anys, el vicepresident del govern espanyol, Narcís Serra i el ministre de Defensa, Julián García Vargas, van dimitir després de saber-se que el CESID havia practicat escoltes il·legals a diverses personalitats, un cas destapat pel diari El Mundo el 12 de juny de 1995.

El govern espanyol té una gran problema pel que fa a la seua credibilitat democràtica i al respecte a les persones i als polítics. I per això cal urgentment transparència i llum i taquígrafs, perquè un govern democràtic no espia la ciutadania ni els moviments democràtics, tampoc no escolta (d’amagat) els adversaris. La violació de la intimitat de les persones i espiar el govern de Catalunya i els líders polítics i socials independentistes és molt greu, ja que és un atac a la democràcia.

¿Què hauria passat si el govern de Catalunya haguera espiat els líders del PP, PSOE i Cs?

L’espionatge contra les institucions de Catalunya i altres líders vulneren la intimitat de la ciutadania i per això cal una assumpció immediata de responsabilitats polítiques i jurídiques, en bé de la democràcia. Si no es fa així, l’estat espanyol s’assemblarà cada vegada més a l’extingida Alemanya de l’Est que vigilava, espiava i denunciava els adversaris polítics.

El govern del Sr. Sánchez hauria de recordar les paraules de Jesús, quan deia: “La veritat vos farà lliures” (Jo 8:32). I ara, més que mai, cal saber a veritat de tot aquest escàndol d’espionatge. Quan el PSOE denunciava les clavegueres de l’estat en temps del PP, ara cal que el govern del Sr. Sánchez netege les clavegueres i pose llum a aquest atac a la democràcia.