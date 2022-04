Dilluns passat, quan encara ressonaven les notes de qualsevol cançoneta pasquera, esclatava la noticia de la setmana. The New Yorker publicava un reportatge informant que Citizen Lab, grup d’experts en ciberespionàtge de la Universitat de Toronto, després d’una acurada i extensa investigació ha descobert que informàticament s'havien espiat els telèfons mòbils dels presidents Aragonès, Torra i Mas, i els de més de seixanta polítics, periodistes, advocats i activistes socials de Catalunya. La veritat es que no tenim res de nou damunt la taula, també Roger Torrent, quan era President del Parlament, fou objecte d’espionatge mitjançant el seu mòbil. Passà el temps i els investigadors policials no van trobar qui i per ordre de qui s’espiava al polític català. Nihil novum sub sole.

No som davant uns delinqüents de fireta, darrera d’aquestes il·legals escoltes hi ha tot un Estat, una organització de la que sabem que mai ha tingut escrupols en utiliztar les clavegueres policials per anar contra els dissidents, en aquest cas contra l’independentisme català. Un Estat que no dubta en incomplir constantment eixa Constitució que defensen a tothora, oblidant que el text legal, que de vegades utilitzen com arma ofensiva, a l’article 18-3 diu, «Es garanteix el secret de les comunicacions i en especial, de les postals, telegràfiques i telefòniques», drets fonamentals que sols poden ser vulnerats amb una ordre judicial, que en aquest cas no existeix.

Aquest comportament no es la manera de fer les coses al si d’una democràcia ornada amb l’adjectiu qualificatiu «plena» que tant li agrada al President Pedro Sánchez. Però tampoc això ens estranya perquè ja son massa evidents els tics autoritaris i les promeses incomplides dels que s’autoqualifiquen com «el Gobierno más progresista de la història de España». Van ser socis necessaris en l’aplicació del 155 a Catalunya, encara no han tingut el valor necessari per derogar, com van prometre, la coneguda com «llei mordassa», van fer mans i mànigues per fer una xicoteta reforma, que no incordiès massa a la patronal, de la llei laboral, que també havien promès derogar, no demostren ni tenen cap interès en seure a dialogar, com es van comprometre, amb el Govern català. I mentre van passant el temps amb promeses que mai compliran, per darrera van negociant i comprant a l’empresa israelita NNSO el programa informàtic PEGASUS per espiar els dissidents, pel que ara hem conegut, polítics, periodistes, advocats i activistes socials relacionats amb el moviment independentista català. Tota una bona mostra de com actuen algunes conegudes que es diuen a si mateix «democràcia plena». A la paraula democràcia no li calen qualificatius, o es democràcia o no u és. Així de senzill.

Coneguda la notícia Grande Marlaska, des del Ministeri d’Interior s’ha precipitat a dir que «ni el ministeri, ni la Policia Nacional, ni la Guàrdia Civil han contractat aquesta mena de servei». Bé, si ells no son els espies no ens queda més que fer cas als francesos i «cherchez la femme», Citizen Lab ha buscat la dona i apunta al Ministeri de Defensa i més concretament al CNI, depenent de Margarita Robles, la gran «esperanza blanca» de eixa gran part de la dreta que veuria amb bons ulls una «liason» entre PSOE i PP conformant un «govern de salvació» per mantindre allunyats independentistes catalans i bascos i comunistes. Algú té que haver comprat el programa espia perquè segons l’empresa venedora sols els poden adquirir els governs i, sols, per poder defensar-se del terrorisme.

Amnistia Internacional ja ha demanat al Govern espanyol que s’explique. Estem davant un gran escàndol, però res no passarà, Sánchez continuarà endavant i els seus socis de govern callaran, anaven a conquerir el cel, però de moment ja els hi va bé amb tenir un bon seient al banc blau del Govern.