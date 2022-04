Menudo percal

En medio del desbarajuste por el encaje de la asignatura en la Eso y el tufillo despreciativo que la reforma educativa destilla hacia ella me ha dado por la Filosofía. La feria de comisionistas que percute en el redondel también juega. Lo malo es que como ha coincidido con la entrada en barrena de mi equipo me he tirado de cabeza a Schopenhauer, ese virtuoso de la desilusión según el cual vivimos en el peor de los mundos y no existe mayor frustración que creer que esto puede cambiar. Mirando la clasificación bajo el influjo de sus postulados llego al convencimiento de que, para peor, puede variar. Y tanto.

En opinión de la catedrática de Estética y Teoría de las Artes, Pérez Carreño, la materia en cuestión concentra el desinterés tanto del Gobierno como de la población: «El ejercicio del pensamiento crítico trae al pairo». Educadores que inyectan estos compuestos vitamínicos en torno a lo que debe ser el modo de vida del alumno defienden la inclusión de un porrón de horas lectivas en las que enseñar conceptos éticos guapos para los zagales. Pero de la actualidad tampoco se desprende que haya desviaciones en los comportamientos, ¿verdad? No sé, quizá sea exagerado. Así lo entiende Diego San José, guionista de series y pelis populares, al que pillo al vuelo un comentario por las ondas: «Estamos dándole vueltas a lo de la Filosofía y no enfocamos bien el debate. En lo que hay que pensar es en las que formen a jóvenes con futuro certero. No se entiende que no haya una obligatoria en Segundo de la Eso para formar a buenos comisionistas. Un comisionista sí que es marca España. Tú te llevas a uno a la gala de los Oscar y tal vez no lo gana, pero se vuelve con una contrata para ser el proveedor textil de alfombras rojas, renegocia la concesión del catering dándosela a un concuñado y le sobra tiempo para colocarle un empaste, una endodoncia o lo que sea a Chris Rock». Me lo ha quitado de la boca.