Requerir la ayuda institucional para el análisis de desastres o accidentes, en especial, si ello entraña la implicación directa o indirecta de la organización donde trabajas, suele ser un planteamiento estéril, y se asumen riesgos, pero es necesaria esa ayuda para mejorar, para corregir defectos, también sirve de escudo protector personal en un entorno que navega entre disparates administrativos y profesionales.

El solicitar este apoyo produce mucho nerviosismo, pero la organización pronto vertebra una estrategia para justificar y ocultar. La fatalidad es el primer argumento, cubre a todos, aunque son conscientes de que han pasado años incubando el desastre, esperaban que no ocurriera. Después hay que derivar culpabilidades, y ahora los caminos divergen según el grado jerárquico y la implicación en los hechos. La «autoridad» necesita un análisis amigable de lo sucedido, necesita la convergencia de criterios sobre la inevitable razón de la fatalidad. Las instituciones tienen instrumentos para este análisis (las comisiones), pero la cultura de los amiguismos las hace poco operativas, todo está siempre bien, y muchas cayeron en el olvido al poco de crearse. Hay que reconstruirlas con prisa, con profesionales sumisos y afines, de dudosa ética y baja profesionalidad. Excluir a los críticos, ¡molestan! Hay que generar una mentira por unanimidad.

Esta cultura ha crecido en muchas instituciones, la intromisión creciente de los amiguismos políticos, como el mejor camino del progreso profesional, genera arbitrariedad y falta de cohesión, promoviendo la competitividad malsana, en un ambiente de cínica hostilidad global. Los valores profesionales se diluyen, y prevalecen las conductas para aparentar y protegerse. La sumisión puede evitar el «mobbing», pero si ocurre no es necesario que el poder lo justifique, todos colaboran.

Después de haber «disfrutado» de esas situaciones durante muchos años, y ya fuera de los circuitos laborables, mi letargo lo ha sacudido el informe Ockenden (https://www.ockendenmaternityreview.org.uk/ ) ordenado por la Cámara de los Comunes del Parlamento británico y presentado el pasado 30 de marzo. El informe encuentra que unos 200 niños y 9 madres habrían «sobrevivido» si se hubieran implementado los cuidados adecuados. No fue esto el resultado de un día, sino una situación mantenida 20 años (2000 a 2019). Hubo un fallo reiterado de dirección clínica, preocupada en primer lugar por sus propios intereses, también existía una plantilla de matronas insuficiente y un escaso compromiso de los profesionales cuando se les requería. Los mayores desastres, las muertes fetales y maternas, no eran investigados, o lo eran sin un sentido crítico reflexivo que permitiera avanzar. No se mejoraron las actitudes, las conductas ni los protocolos, más bien se retrocedía.

No es la primera vez que una situación semejante ocurre en la Sanidad Pública británica, hace unos 15 años, a menor escala, ocurrió algo semejante en un hospital londinense. Aquí también pasa, pero la cultura de mirar hacia otro lado está muy extendida, en todos los niveles, hay demasiados amiguismos y complicidades. Las imperfecciones se ocultan, tanto más cuanto más cerca del poder se está. Ocurre lo mismo en ámbitos no sanitarios.

Evidentemente la «sanidad pública» para que tenga calidad, sea efectiva y asumible, necesita una conducción profesional a todos sus niveles, sin fidelidades políticas, centrada en objetivos de excelencia real (no verbal). Debe dejar de ser un instrumento de negocios, favorecer a amigos y mantener un engaño, ya que la ciudadanía suele tener buena fe, escaso pensamiento crítico, bastante ignorancia y, fundamentalmente, desinformación.

No creo que se puedan defender pensamientos distintos a los expuestos, todos estamos de acuerdo, pero durante 45 años no he observado en los hechos, sólo en las palabras, que los defectos que presiden el sistema cambien con cualquier tendencia política. Se protege a los amigos, que son siempre los mismos, son camaleones. Asistimos a una sesión continua en nuestra vertebración institucional, apenas cambian los personajes, pero no el guion, ni el argumento.